人民网记者 栗翘楚

跨境电商进出口规模5年增长近10倍；市场采购贸易出口规模7年增长7倍；内外贸融合发展平台加快打造……近年来，我国外贸创新动能加速释放。

党的二十大报告提出，推动货物贸易优化升级，创新服务贸易发展机制，发展数字贸易，加快建设贸易强国。

作为发展速度快、潜力大、带动作用强的外贸新业态，今年10月份以来，我国市场采购贸易方式试点、跨境电子商务综合试验区相继“扩围”，为推动建设贸易强国注入新动能。

关员对出口RCEP国家和地区的跨境电商包裹进行监管。唐希贤摄

专家在接受人民网记者采访时表示，试点“扩围”将加快培育一批内外贸一体化经营企业，以此形成可复制推广的成熟经验和模式，为促进内外贸一体化发展发挥示范带动作用，并进一步打通内外贸易渠道，为企业提供拓展内外贸易业务的通道。

跨境电子商务综合试验区实现更大范围覆盖

11月24日，《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》（以下简称《批复》）正式发布，同意在廊坊市、枣庄市、拉萨市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。至此，中国跨境电子商务综合试验区数量达到165个，覆盖31个省份。

值得注意的是，此次《批复》离上次跨境电子商务综合试验区“扩围”相隔仅有9个月。

对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院研究员吕越表示，自2015年我国首次设立“中国（杭州）跨境电子商务综合试验区”以来，国务院批复通常为“一年一批”或“两年一批”，而此次则是首次在同一年设立两批跨境电商综合试验区，主要释放了两大信号，一是我国稳外贸力度加大，表明我国进一步扩大高水平开放的决心；二是我国跨境电商综试区模式已趋于成熟，通过复制之前六批成功的经验，缩短了新一批综试区的获批时间。

此次跨境电子商务综合试验区“扩围”，不仅时间更短，而且范围更广。

针对跨境电子商务综合试验区地域分布特点，商务部研究院副院长崔卫杰表示，一是实现31个省、市、自治区全覆盖，形成陆海内外联动、东西双向互济的发展格局；二是四个省的省辖区市实现全覆盖，在原先浙江省、江苏省和广东省实现全覆盖的基础上，山东省也实现省辖区市全覆盖；三是区域布局更加协调，中西部内陆地区以及二三线城市增设的跨境电商综试区越来越多。

市场采购贸易方式助力小商户抱团“卖全球”

近日，一批卫生陶瓷产品从河北唐山国际商贸交易中心发往韩国，标志着以市场采购贸易方式出口的外贸新业态在唐山启动。

10月27日，海关总署发布《海关总署关于扩大市场采购贸易方式试点的公告》（以下简称《公告》），将市场采购贸易方式试点范围扩大至天津王兰庄国际商贸城、河北唐山国际商贸交易中心、吉林珲春东北亚国际商品城等8家市场。

以天津为例，随着此次《公告》的发布，该地已“集齐”国务院加快培育的全部六种外贸新业态，包括市场采购、跨境电商、外贸综合服务企业、离岸贸易、海外仓和保税维修。天津海关相关负责人介绍，在各项通关措施保障下，王兰庄国际商贸城市场采购贸易的实施将为个体工商户和小微企业搭建开拓国际市场的桥梁，为当地自行车、乐器、汽车零配件、绢花等优势商品出口提供更便捷的通关服务。

如今，外贸新业态在助力中小企业开拓国际市场方面日益发挥重要作用。

“一是得益于各种外贸新业态突破时空限制，畅通中小外贸企业进入国际市场的渠道；二是减少贸易中间环节，降低中小外贸企业的贸易成本。三是为中小外贸企业传递最新国际市场信息，解决供需双方信息不对称的问题，实现供给和需求的高效匹配。”吕越说。

崔卫杰表示，以市场采购贸易为例，通过符合条件的中小外贸企业申报出口实行简化申报、使用个人外汇账户办理外汇结算等方式，解决了中小外贸企业因手续繁琐而不愿、不能或难以出口的问题；通过更简单的税收征管措施，免征增值税，不办理出口退税，更大程度减轻了中小外贸企业开拓国际市场的成本。

外贸新业态助力我国营造更优内外贸发展环境

“我从事服装经营这些年来都是在做内销，现在能在家门口通过市场采购贸易方式出口，并且直接在本地办理出口通关手续，不用将商品运至口岸海关办理，有效降低了通关物流成本。” 辽宁省鞍山市西柳服装城汉米尔顿裤行经理说。

市场采购贸易为商户提供了共享式的商贸流通和对外贸易平台，构筑起对接国际市场的便利通道。今年1-10月份，西柳服装城市场采购贸易出口金额23.76亿元，比去年增长50%。

新业态新模式是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。

崔卫杰表示，我国市场采购贸易方式试点、跨境电子商务综合试验区的持续“扩围”，有效增强企业统筹和利用国内国际两个市场的能力，培育更多内外贸一体化经营的市场主体，开展更多内外贸一体化运营的实践探索。同时，更多企业在内外贸一体化经营上的实践和探索，可以进一步倒逼形成有助于内外贸一体化经营的法律法规、内外衔接的标准认证体系，以及培育更多内外贸一体化运营的专业人才，营造更优的内外贸发展环境，形成内外贸协同发展的新格局。

2021年7月以来，国务院办公厅先后印发《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》和《关于促进内外贸一体化发展的意见》，两份文件都对培育内外贸新业态新模式作出了相关部署。

“外贸新业态的快速发展，是我国外贸高质量发展的重要内容，有利于保持外贸发展活力，为稳外贸、稳增长提供重要支撑和积极信号。”吕越表示，在“双循环”新发展格局中，外贸新业态处于重要的节点位置，一方面，它能持续扩大全国统一大市场建设，发挥本土市场规模经济优势，通过释放国内需求以及推动消费升级，构建生产、流通、分配、消费等多环节的协同效应，有助于实现全面通畅的国内循环体系；另一方面，依托外贸新业态高效的网络衔接效用，推动跨国企业、行业龙头企业布局全球市场、深度参与国际分工，降低了中小微企业在全球价值链的嵌入难度，提升我国外贸企业参与国际大循环的便利性，从而促进国内国际双循环。

(责编：申佳平、高雷)

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