人民网北京12月27日电 （记者杜燕飞）记者从中国石油获悉，截至今日，中国石油长庆油田年产天然气量达500.6亿立方米，标志着我国建成首个年产500亿立方米特大型产气区。

作为我国国内最大的天然气生产基地，长庆油田生产的天然气西输宁夏、北上内蒙古、东进京津冀、南下长三角、延伸粤港澳，承担着上百个大中城市用气和调峰作用。今年，长庆油田建成了历史上规模最大的气田产能，全年投产气井2338口，新增日产天然气3100万立方米，确保今冬明春高峰供气日产气达到1.6亿立方米以上水平运行。

截至目前，长庆油田已累计生产天然气超过5550亿立方米，相当于替代7.2亿吨标煤，减少二氧化碳等排放物19.56亿吨，为国家重大区域战略和区域协调发展注入绿色动能。

值得一提的是，长庆油田开发的鄂尔多斯盆地油气资源，是国际上典型的“三低”（低渗、低压、低丰度）油气田，经济有效开发属于世界性难题。

“我们加大基础研究、科技攻关，突破低渗、特低渗、致密气田勘探、开发关键核心技术，推动油气资源发现，加速可采储量转化，近5年斩获200余口百万方以上高产工业气井，让‘三低’油气藏爆发出巨大能量。”长庆油田有关负责人说。

该负责人表示，近年来，长庆油田推进天然气开发数字化转型、智能化升级，把2万余口气井、500余座站（厂）、3万公里输气管线的生产、管理要素“装”进电脑里，生产方式、管理模式加速向新型工业化转型。