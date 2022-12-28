人民网北京12月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为优化服务供给，改善用户体验，维护良好的信息消费环境，促进行业高质量发展，工业和信息化部近期公开征求对《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）的意见。

《征求意见稿》明确要求优化服务体验。

一是窗口关闭用户可选。开屏和弹窗信息窗口提供清晰有效的关闭按钮，不得频繁弹窗干扰用户正常使用，或利用“全屏热力图”、高灵敏度“摇一摇”等易造成误触发的方式诱导用户操作。

二是服务事项提前告知。清晰明示产品功能权益及资费水平等内容，存在开通会员、收费等附加条件的，应显著提示。未经明示，不得在提供产品服务过程中擅自添加限制性条件，并以此为由终止用户正常使用的产品功能和服务，或降低服务体验。

三是启动运行场景合理。在非服务所必需或无合理场景下，不得自启动和关联启动其他APP，或进行唤醒、调用、更新等行为。

四是服务续期及时提醒。采取自动续订、自动续费方式提供服务的，应当征得用户同意，不得默认勾选、强制捆绑开通。在自动续订、自动续费前5日以短信等显著方式提醒用户注意，服务期间提供便捷的随时退订方式和自动续订、自动续费取消途径。

(责编：申佳平、吕骞)

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