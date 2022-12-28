人民网北京12月28日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，为优化服务供给，改善用户体验，维护良好的信息消费环境，促进行业高质量发展，工业和信息化部近期公开征求对《工业和信息化部关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）的意见。

《征求意见稿》要求加强个人信息保护。

一是坚持合法正当必要原则。从事个人信息处理活动，应具有明确合理的目的，不得仅以服务体验、产品研发、算法推荐、风险控制等为由，违规收集个人信息，或强制用户同意收集与服务场景无关的个人信息。用户拒绝提供非当前服务所必需的个人信息时，不得影响用户使用该服务的基本功能。

二是明示个人信息处理规则。通过简洁、清晰、易懂的方式告知用户个人信息处理规则，突出显示敏感个人信息的处理目的、方式和范围，建立已收集个人信息清单，不得采用默认勾选、缩小文字、冗长文本等方式诱导用户同意个人信息处理规则。

三是合理申请使用权限。在对应业务功能启动时，动态申请所需权限，不得要求用户一揽子同意打开多个非必要权限。在调用终端的相册、通讯录、位置等权限时，同步告知用户申请该权限的目的。未经用户同意，不得更改用户设置的权限状态。

(责编：申佳平、吕骞)

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