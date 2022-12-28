山东是全国唯一一个拥有全部41个工业大类的省份，100多种重点产品产量居全国前三位。但山东的产业结构却是传统产业占比高达70%，要想让山东经济更高质量发展，传统产业如何发展是关键。山东是如何做的？先去看看山东的传统的纺织服装产业。

个性化的服装流水线

进入12月，位于山东即墨的这家服装企业又接到了一批新订单，这些订单大的有3000件，最小的只有50件。

青岛瑞华集团有限公司总经理 程红升：这种小批量的柔性订单，现在基本上占到了订单总量的70%以上，也带动了我们全年产值预计可以达到2亿元，同比增长20%以上。

逆势增长，是如何做到的？

山东是全国纺织服装产业第一大省，一直以来，很多企业都是以出口加工为主，拿到大订单才能有赚头。就拿瑞华来说，之前所接的外贸订单都在10000件以上。

青岛瑞华集团有限公司总经理 程红升：因为现在是一个个性化的市场需求，消费者对于款式还有面料的需求都各不相同，我们之前单一的大批量、同一化的产品竞争力明显不足，这就造成了我们的库存积压，库存数量多的时候能达到几十万件。

来料加工、大批量、同质化是瑞华的痛点，也是山东大部分传统企业面临的普遍难题，如何破解？记者在青岛即墨区工信局发现了答案。

山东省青岛市即墨区工信局互联网发展服务科科长 吴明：每年设立专项资金，对于参与工业互联网改造的企业给予25%的财政补贴，对于有十大双跨平台等优质服务商参与改造的项目给予软硬件投资额40%的补贴，帮助企业从生产管理、设计、销售进行全方位、全链条的数字化改造升级。

不只是青岛，今年以来，整个山东都在推动以工业互联网为代表的数字化技改，山东省级财政设立3000万元引导资金，鼓励有条件的市县设立专项资金帮助企业进行升级改造。

在政府支持下，青岛即墨有400多家企业选择了拥抱工业互联网。瑞华就第一时间牵手全国排名第一的海尔卡奥斯工业互联网平台，进行“小单快反”柔性生产线的改造，同样一条流水线，可以同时承接多款服装的生产，实现了大规模定制的转型。

青岛瑞华集团有限公司总经理 程红升：基本达到了大规模按需生产，实现了零库存的状态，企业的管理效率提升了80%，订单也有了30%的增长，这里边国内订单占到了八成以上，企业整体效益也有20%的提升。

集采集销 小集群也有大能量

山东的传统产业多，产业链条上的中小企业更多，如何实现整个产业链上的中小企业整体提升和高质量发展，山东打造了一个“加载”工业互联网平台的产业集群。

这几天，在德州市平原县，20多家企业正在共同赶制一批出口德国的机床附件订单。

山东平原征宙机械股份有限公司综合管理部部长 高通：我们这笔订单价值4000万元，采取统一采购、统一监测、统一检验、统一商标的方式，大家共同完成。

德州平原被称为“中国机床附件之乡”，一个县就有300多家机床附件生产企业，虽然形成了庞大的产业集群，但是多数企业个头都很小，采购原材料一个环节，就有苦难言。

山东平原县科技和工信局局长 张培志：优质的钢材资源一般都掌握在大企业手中，小企业单独采购的话，厂家根本不会发货，他们只能买一些次一等的钢材。

经过认真核算，当地政府发现，这些企业每年消耗优质钢材超过10万吨，如果大家合起伙来集中采购，在供货和竞价上都会有优势。在政府牵头下，一家集采公司应运而生，每半月汇总一次企业需求，统一采购。

成本下来了，但新问题又来了，300多家企业，需要的物料有十多万种，统计清楚每一家的需求，精准匹配是个难题。

山东平原征宙机械股份有限公司综合管理部部长 高通：虽然大家都是采购钢材，但是需要的品类、厚度都是不一样的。比如说这一种类型的钢材，我家需要五吨，他家需要三吨，300多家挨个统计一遍就很麻烦。

如何将十多万种的物料，快速归纳整理、精准匹配？平原县政府牵头搭建了一个全新的机床附件工业互联网平台，这个平台链接了所有300多家企业的原材料、生产、销售全流程工业数据，进行大数据整合计算。

山东省平原县科技和工信局局长 张培志：从各家企业拿到订单开始，生产各个环节需要什么材料，这个数据自动产生，自动归类，统一到工业互联网平台上来，基本可以做到零延时，快速满足企业的采购需求。

初步估算，借助工业互联网平台的一体化改造，目前集群内企业的采购成本整体降低了10%，交货周期缩短了五分之一。现在，随着集群企业间的黏性也越来越大，依托工业互联网平台，余料共享、设备共享、产能共享、品牌共享等功能陆续被开发并应用，今年集群年产值将超过20亿元。

数字赋能提速 山东3年将改造2万家企业

工业互联网赋能传统产业，加速数字化转型升级，今年以来在山东全面推进，截至目前，山东打造了4个国家级跨区域、跨行业工业互联网平台，18个特色专业型平台和115个省级平台，这些工业互联网平台已经链接了成千上万家传统企业。

在荣成，围绕房车搭建的工业互联网平台，汇聚了上下游700多家企业，一条产线可以自由组合出200多种车型，满足不同用户需求。

在莱州，政府通过技改补贴、人才引进、项目审批帮办等方式优化营商环境，推进20多个生产线智能化升级改造项目，推动工业企业智能化改造提升。

在山东全省今年起实施的“工赋山东”行动，计划3年内转型改造规模以上工业企业2万家以上。每年培育100家以上智能工厂，规模以上制造业企业中应用工业互联网的比例达到45%左右。

山东省工信厅工业互联网处副处长 张旭：我们将建立健全市场化推进机制，做大做强“双跨”平台，着力培优行业平台，推动工业互联网在各行业、各领域规模化应用，加快构建“大企业共建、中小企业共享”的生态。

引领高质量发展 新经济未来可期

数字强省，已经成为山东发展的重要战略，今年以来，数字化赋能促进山东工业平稳增长，工业经济彰显了韧性与活力，成为引领高质量发展的重要引擎。

今年前11个月，山东工业投资同比增长13.4%。新技术、新产业、新业态、新模式的“四新”经济投资同比增长13.5%，占全部投资比重54.2%。投资500万元以上工业技改项目超过了5万个，规模以上工业企业智能化技术改造覆盖面已经达到70%以上。通过打造“产业+配套、平台+生态、技术+赋能”的数字产业生态，利用数字技术全方位、全角度、全链条赋能传统产业，加速新旧动能转换步伐，

山东省发展改革委动能转换推进处副处长 尤加鹏：实施全链条协同、全要素赋能，推动土地、能耗、资金、智库等要素跟着项目走，“一项目一策”抓好推进落实，保障项目早达产、早见效，打造全省高质量发展新引擎。

与此同时，山东正在加快塑造以产业链、产业集群为代表的现代产业体系，截至目前，已经形成动力装备、轨道交通、智能家电等143个“雁阵形”产业集群，总规模达7.2万亿元。

今年1—11月，山东规模以上工业增加值同比增长5.3%，41个工业行业大类中，近七成行业保持增长，高技术制造业增势良好，实现增加值同比增长14.5%，引领山东经济高质量发展。

（总台央视记者 张勤 岳群 朱继华 张昊 山东台 于凡 即墨台 德州台 平原台）

(责编：徐婵、杨光宇)

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