人民网记者 乔雪峰

12月22日，四川成都中国西部国际博览城，在主题为“助力乡村振兴，拼出美好生活”的展馆里，71岁的非遗传承人刘金霞细心地将她从家乡湖南省龙山县洗车河镇带来的湘西特产——刘大姐霉豆腐摆放整齐。

“我们的霉豆腐利用传统工艺手工制作，已有八十多年历史，我是第三代传承人，这次来到农交会希望让更多人认识这个非遗产品。”刘金霞说。

据了解，第十九届中国国际农产品交易会于12月22日-25日在四川成都举行，本届农交会以“畅通循环、对接产销、科技赋能、乡村振兴”为主题，展示农业农村发展成就，助力全面推进乡村振兴。

来自湖北省咸丰县、来凤县以及湖南省永顺县、龙山县、贵州剑河县等多个乡村振兴重点帮扶县的特色农产品亮相农交会，受到各地参展嘉宾和观众的青睐，促成了一系列特色农产品的产销对接。

12月22日，第十九届农交会在成都开幕，图为观众在展馆参观。何浩摄

多地特色农产品亮相农交会

龙山县位于湖南西北边陲，处于湘、鄂、渝三省（市）交界之地，属湖南省最偏远的县（市）之一。因地理位置偏远，龙山县的特色农产品在很长一段时间都是“养在深闺无人识”，以里耶镇的脐橙为例，里耶镇是湘西脐橙种植大镇，地处富硒产业带，具有得天独厚的柑橘种植小气候条件，“里耶脐橙”被认定为国家绿色食品A级产品。

“大家都知道赣南脐橙，却很少有人知道我们里耶脐橙。”龙山县绿色天地柑橘种植专业合作社负责人刘军介绍，合作社所在的树木村，家家户户都种植脐橙，在农业农村部挂职干部的推荐下，他和龙山县霉豆腐非遗传承人刘金霞以及龙山县黄金茶、百合等产地负责人一同来到农交会，共同向参会嘉宾和观众推介龙山特色农产品。

“以前我们很少尝试线上销售，这次参会才了解到线上开店和社区团购的便利性，下一步就对接起来。”刘军说。

咸丰白菜、绿茶，永顺莓茶，来凤藤茶，龙山黄金茶、霉豆腐、百合、脐橙……展台重点展示了多个乡村振兴帮扶县的特色农产品。据了解，本届农交会现场展览面积10万平方米，带来了全国各地8万余种琳琅满目的特色优质农产品，主办方将组织系列产品展示、洽谈交流、服务对接等活动，促进展商客商开展产品、技术、信息等合作。

今年71岁、来自湖南省龙山县的霉豆腐非遗传承人刘金霞，带着特色产品亮相农交会。沙棘摄

为更好服务农产品上行、增加农民收入，近两年来，电商平台拼多多陆续举办“丰收节”“农货节”等系列助农活动，覆盖全国超过1000个农产区。今年7月，还与农民日报联合发起“寻鲜中国好农货”公益助农活动，旨在满足消费者寻鲜需求，提升农产品附加值和溢价能力，推动产业良性发展。该项目以时令为轴，在全国寻找最新鲜的当季食材，以“尝鲜直播”、专区推荐等方式，向平台近9亿用户推荐“多多好农货”。

科技助农兴农 拼出美好生活

集中展示一批智慧农机、数字供应链、乡村数字治理等方面新技术、新装备、新模式，多角度多层次展示农业现代化发展成果。“突出科技兴农”作为本届农交会的主题之一，也让科技助农兴农的一系列举措得以在农交会上进行展示。

从吃得饱到吃得好，再到吃得健康，现代社会人们对食物的需求在发生变化。农交会上，一种新型的功能性小麦的亮相受到了参展嘉宾和观众的关注：小麦独特的面筋蛋白会使特殊易感人群患有小麦麸质相关失调疾病，因此无法食用以小麦加工而成的主食，针对这一问题，研究团队研发了致敏性显著降低的低麸质小麦新种质，加工成饼干后，比马铃薯、水稻、红薯和玉米淀粉等小麦面粉替代品具有更好表现，为无麸质小麦产品的开发奠定了重要基础，也是我国首个低麸质小麦新品种。

据了解，这是拼多多联合中国农业大学农学院小麦研究中心，围绕功能性小麦关键科学问题开展前沿探索研究，通过升级改造生物育种关键技术，并与常规育种技术有机融合，培育创制的一批功能性小麦优良品种。

在当天的农交会开幕活动上，来自中国工程院、中国农科院、四川省农业科学院的相关专家也发表了主旨演讲。“我们希望通过参加此次农交会，与国内农业企业、科研工作者深度交流，共同促进。”拼多多相关负责人表示。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经