人民网北京12月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第四季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查。结果显示，倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7个百分点。

收入感受指数方面，本季收入感受指数为43.8%，比上季下降3.2个百分点。其中，10.8%的居民认为收入“增加”，比上季减少1.3个百分点，65.9%的居民认为收入“基本不变”，比上季减少3.8个百分点，23.3%的居民认为收入“减少”，比上季增加5.2个百分点。收入信心指数为44.4%，比上季下降2.1个百分点。

就业感受指数方面，本季就业感受指数为33.1%，比上季下降2.3个百分点。其中，8.9%的居民认为“形势较好，就业容易”，42%的居民认为“一般”，49.1%的居民认为“形势严峻，就业难”或“看不准”。就业预期指数为43.0%，比上季下降2.4个百分点。

物价和房价预期方面，对下季度，物价预期指数为62.8%，比上季上升1.8个百分点。其中，31.2%的居民预期下季物价将“上升”，48.1%的居民预期“基本不变”，8.7%的居民预期“下降”，12.1%的居民“看不准”。对下季房价，14%的居民预期“上涨”，53.7%的居民预期“基本不变”，18.5%的居民预期“下降”，13.8%的居民“看不准”。

消费、储蓄和投资意愿方面，倾向于“更多消费”的居民占22.8%，与上季基本持平；倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7个百分点；倾向于“更多投资”的居民占15.5%，比上季减少3.7个百分点。居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式的居民占比分别为44.1%、20.4%和14.7%。

问及未来三个月准备增加支出的项目时，居民选择比例由高到低排序为：医疗保健(29.6%)、教育（27.9%）、社交文化和娱乐(18.5%)、大额商品(18.5%)、购房(16%)、保险(15%)、旅游（13.3%）。

(责编：罗知之、吕骞)

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