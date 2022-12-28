人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

京津冀协同促发展 区域发展指数持续提升

2022年12月28日11:09 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月28日电 （记者杨曦）国家统计局28日发布数据显示，2021年京津冀区域发展指数为138.9，较上年提高7.7点。其中，创新发展、绿色发展、协调发展是主要支撑力量，三个分指数分别为153.0、153.0、141.6。其中，开放发展和绿色发展指数提升较快，较上年分别提升19.9和8.5，是推动总指数上升的主要因素。

2014—2021年京津冀区域发展总指数

图片来源：国家统计局官网

创新动能持续增强，创新水平不断提高

区域创新发展指数为153.0，较上年提高5.5，创新产出和创新效率提升明显。

从创新投入看，2021年，京津冀区域共投入研究与试验发展（R&D）经费3949.1亿元，较上年增长14.6%。区域R&D投入强度达到4.1%，较上年提高0.1个百分点，北京保持在6%以上，继续处于全国领先地位，天津和河北分别为3.7%和1.9%。区域每万常住人口R&D人员全时当量为51.6人年，较上年增长3.2%。从创新产出看，截至2021年底，京津冀区域有效发明专利拥有量为42.1万件，较上年增长3.2%。区域技术合同成交额9079.6亿元，较上年增长14.1%。区域每万常住人口拥有有效发明专利38.2件，较上年增长3.5%；北京稳居第一，为153.5件；河北增长最快，较上年增长22.2%。从创新效率看，区域每亿元R&D经费的专利授权为105.6件，较上年增长10.1%。

协调发展显现成效，要素资源加快流动

区域协调发展指数为141.6，较上年提高2.6。区域间联系更加紧密，要素流动加快，城乡居民收入差距有所缩小。

从区域协调看，随着交通一体化深入推进，三地空间联系日益密切，京津冀区域空间联系强度较上年上升11%。从城乡协调看，区域城乡居民人均可支配收入比进一步缩小，其中，北京由2020年的2.51:1缩小至2021年的2.45:1，天津由1.86:1缩小至1.84:1，河北由2.26:1缩小至2.19:1。从要素流动看，三地企业在区域内跨省（市）设立分支机构数量快速增长，2021年为7453家，较上年增长14.1%。京津研发、河北转化格局积极推进。2021年北京流向津冀技术合同成交额350.4亿元，较上年增长1.0%，中科院、天津大学、钢铁研究总院等13项京津重大科技成果在河北转化落地，项目数占河北省级重大科技成果转化项目总数的1/5。

绿色发展持续发力，协同治理逐步深入

区域绿色发展指数为153.0，较上年提高8.5，绿色生产、生态环境改善取得积极成效。

从绿色生产看，区域能耗持续下降，2021年京津冀三地万元地区生产总值能耗较上年分别下降3.1%、5.1%和6.7%，北京能耗最低，河北下降最多；可再生能源开发利用规模逐步扩大，占能源消费总量的8.8%，较上年提高1.9个百分点。从生态环境看，2021年京津冀地区PM2.5平均浓度为38微克/立方米，较上年下降15.6%；192个国家地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类的断面比例为70.4%，较上年提高8个百分点；区域森林覆盖率为35.5%，较上年提高0.3个百分点。

开放发展逐步恢复，对外经贸较快增长

区域开放发展指数为119.3，较上年提高19.9，进出口与利用外资有所恢复。

从对外贸易看，2021年区域货物进出口总额为6874亿美元，较上年增长35.5%。其中，北京为4709.9亿美元，较上年增长40%；天津为1325.7亿美元，较上年增长24.7%；河北为838.5亿美元，较上年增长30.1%。区域高技术产品出口额占出口总额的比重为28.7%，较上年提高4.7个百分点。从利用外资看，2021年区域实际使用外商直接投资额较上年增长9.6%，京津冀三地分别增长7.8%、13.8%和13.4%。

共享发展稳步推进，居民获得感进一步增强

区域共享发展指数为127.6，较上年提高1.8，基本公共服务共享和基础设施共建拉动作用明显。

从基本公共服务看，区域人均重点民生领域财政支出持续增加，2021年为7261元/人，较上年增长3.2%；京津冀三地支出之比由2020年2.49:1.60:1缩小至2.47:1.75:1。区域每千常住人口拥有卫生技术人员9人，较上年增长9.6%。从基础设施建设看，三地积极建设以轨道交通为骨干的多节点、网格状、全覆盖的交通网络。北京大兴国际机场2021年旅客吞吐量突破2500万人次。区域公路网更趋完善，高速公路里程密度由2020年的474.6公里/万平方公里提高至2021年的487.5公里/万平方公里。京张高铁、京雄城际、京哈高铁京承段等建成通车，京唐、京滨城际加快建设，区域铁路里程密度由2020年的484.9公里/万平方公里提高至2021年的498.0公里/万平方公里。38条公交线路实现跨市域运营，总里程2700余公里，日均客运量超过27万人次。从社会保障看，区域城乡基本养老保险参保人数达8211万人，较上年增加48万人。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
京津冀协同促发展 区域发展指数持续提升
　　人民网北京12月28日电 （记者杨曦）国家统计局28日发布数据显示，2021年京津冀区域发展指数为138.9，较上年提高7.7点。其中，创新发展、绿色发展、协调发展是主要支撑力量，三个分指数分别为153.0、153.0、141.6。…
央行调查：四季度61.8%城镇储户倾向于“更多储蓄”
　　人民网北京12月28日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2022年第四季度，人民银行在全国50个城市进行了2万户城镇储户问卷调查。结果显示，倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，比上季增加3.7个百分点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部