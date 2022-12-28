人民网北京12月28日电 （记者杨曦）国家统计局28日发布数据显示，2021年京津冀区域发展指数为138.9，较上年提高7.7点。其中，创新发展、绿色发展、协调发展是主要支撑力量，三个分指数分别为153.0、153.0、141.6。其中，开放发展和绿色发展指数提升较快，较上年分别提升19.9和8.5，是推动总指数上升的主要因素。

2014—2021年京津冀区域发展总指数

图片来源：国家统计局官网

创新动能持续增强，创新水平不断提高

区域创新发展指数为153.0，较上年提高5.5，创新产出和创新效率提升明显。

从创新投入看，2021年，京津冀区域共投入研究与试验发展（R&D）经费3949.1亿元，较上年增长14.6%。区域R&D投入强度达到4.1%，较上年提高0.1个百分点，北京保持在6%以上，继续处于全国领先地位，天津和河北分别为3.7%和1.9%。区域每万常住人口R&D人员全时当量为51.6人年，较上年增长3.2%。从创新产出看，截至2021年底，京津冀区域有效发明专利拥有量为42.1万件，较上年增长3.2%。区域技术合同成交额9079.6亿元，较上年增长14.1%。区域每万常住人口拥有有效发明专利38.2件，较上年增长3.5%；北京稳居第一，为153.5件；河北增长最快，较上年增长22.2%。从创新效率看，区域每亿元R&D经费的专利授权为105.6件，较上年增长10.1%。

协调发展显现成效，要素资源加快流动

区域协调发展指数为141.6，较上年提高2.6。区域间联系更加紧密，要素流动加快，城乡居民收入差距有所缩小。

从区域协调看，随着交通一体化深入推进，三地空间联系日益密切，京津冀区域空间联系强度较上年上升11%。从城乡协调看，区域城乡居民人均可支配收入比进一步缩小，其中，北京由2020年的2.51:1缩小至2021年的2.45:1，天津由1.86:1缩小至1.84:1，河北由2.26:1缩小至2.19:1。从要素流动看，三地企业在区域内跨省（市）设立分支机构数量快速增长，2021年为7453家，较上年增长14.1%。京津研发、河北转化格局积极推进。2021年北京流向津冀技术合同成交额350.4亿元，较上年增长1.0%，中科院、天津大学、钢铁研究总院等13项京津重大科技成果在河北转化落地，项目数占河北省级重大科技成果转化项目总数的1/5。

绿色发展持续发力，协同治理逐步深入

区域绿色发展指数为153.0，较上年提高8.5，绿色生产、生态环境改善取得积极成效。

从绿色生产看，区域能耗持续下降，2021年京津冀三地万元地区生产总值能耗较上年分别下降3.1%、5.1%和6.7%，北京能耗最低，河北下降最多；可再生能源开发利用规模逐步扩大，占能源消费总量的8.8%，较上年提高1.9个百分点。从生态环境看，2021年京津冀地区PM2.5平均浓度为38微克/立方米，较上年下降15.6%；192个国家地表水考核断面水质达到或好于Ⅲ类的断面比例为70.4%，较上年提高8个百分点；区域森林覆盖率为35.5%，较上年提高0.3个百分点。

开放发展逐步恢复，对外经贸较快增长

区域开放发展指数为119.3，较上年提高19.9，进出口与利用外资有所恢复。

从对外贸易看，2021年区域货物进出口总额为6874亿美元，较上年增长35.5%。其中，北京为4709.9亿美元，较上年增长40%；天津为1325.7亿美元，较上年增长24.7%；河北为838.5亿美元，较上年增长30.1%。区域高技术产品出口额占出口总额的比重为28.7%，较上年提高4.7个百分点。从利用外资看，2021年区域实际使用外商直接投资额较上年增长9.6%，京津冀三地分别增长7.8%、13.8%和13.4%。

共享发展稳步推进，居民获得感进一步增强

区域共享发展指数为127.6，较上年提高1.8，基本公共服务共享和基础设施共建拉动作用明显。

从基本公共服务看，区域人均重点民生领域财政支出持续增加，2021年为7261元/人，较上年增长3.2%；京津冀三地支出之比由2020年2.49:1.60:1缩小至2.47:1.75:1。区域每千常住人口拥有卫生技术人员9人，较上年增长9.6%。从基础设施建设看，三地积极建设以轨道交通为骨干的多节点、网格状、全覆盖的交通网络。北京大兴国际机场2021年旅客吞吐量突破2500万人次。区域公路网更趋完善，高速公路里程密度由2020年的474.6公里/万平方公里提高至2021年的487.5公里/万平方公里。京张高铁、京雄城际、京哈高铁京承段等建成通车，京唐、京滨城际加快建设，区域铁路里程密度由2020年的484.9公里/万平方公里提高至2021年的498.0公里/万平方公里。38条公交线路实现跨市域运营，总里程2700余公里，日均客运量超过27万人次。从社会保障看，区域城乡基本养老保险参保人数达8211万人，较上年增加48万人。

(责编：杨曦、吕骞)

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