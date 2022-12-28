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长安160周年开启用户品牌新元年

2022年12月28日11:14 | 来源：中国网汽车
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原标题：长安160周年开启用户品牌新元年

　　粉丝盛典是长安汽车从服务客户向经营客户转型，深入洞察客户需求，以客户愉悦为价值核心的具体体现，已连续举办6届。12月26日，以“闪耀每一个你”为主题的第7届2022长安汽车粉丝盛典举行。本次粉丝盛典，长安汽车面向用户共策、共秀、共享，共同见证企业战略大事件，加深品牌与用户的关系，体现“品牌+用户”共创模式的无限可能与价值。

　　自2017年开启第三次创业——创新创业计划以来，长安汽车加快构建科技实力，着力推动从服务客户向经营客户转型，以直达客户、直击痛点为基础，深入洞察客户需求，以客户愉悦为价值核心，实现从被动服务到主动服务、从服务车到服务人、从合同纽带到情感纽带的三级进阶。

　　2019年，长安汽车发布“知音伙伴计划”，倡导“客户触点全覆盖、客户诉求全管理、诉求管理全闭环”理念，不断优化互动管理流程，完善会员管理体系。2022年，围绕第三次创业——创新创业5.0战略规划，秉承“科技长安 智慧伙伴”品牌定位，借助长安160周年契机，长安用户品牌紧随用户需求，强化用户情感，本着为用户创造美好出行的信念，正式发布全新用户品牌——“伙伴＋”，为用户带来“新服务、新体验、新关系”三大核心价值，重新定义品牌与用户的关系。

　　全面聚焦用户用车场景，长安汽车将精准提供标准化+差异化贴心服务；分为悠行守护、悠行智创、悠行连接三部分。

　　悠行守护包括诚信服务五大承诺（价格透明、交付快捷、一次修好、服务专业、安心出行）、安全守护（车辆事故主动服务、车辆故障主动服务、驾驶员健康监测）。

　　悠行智创包括5G远程服务，车云建立对车辆安全性能相关（刹车、发动机、动力系统、轮胎）及电子设备（车机）的远程故障检测能力；智能维保则是在用户车辆需要保养时，主动通过APP对保养项目及备件进行推荐。

　　悠行连接包括车辆异常主动提醒，车云主动对车辆的异常车况（擦挂、非正常启动、车门/窗未锁等）进行主动监控，出现异常时，信号传递到全媒体系统；超级星期三则未解决客户维修难问题，每周三为客户提供差异化延时服务；聚惠星期五是为解决定客户车辆备件需求，每周五推出限量特惠产品、优惠券、折扣券等。

　　此外，伙伴+智行体验是基于体验重构新产品开发模式，为用户用车、出行提供智慧体验；分为趣享关怀、趣享空间、趣享盛会三部分。

(责编：董童、李源)
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