原标题：交通银行钱斌：金融机构形成差异化的竞争和服务能力要把握两个关键

党的二十大报告对加快数字经济发展作出新的战略部署。金融机构发展过程中，如何抓住数字技术演进红利，在形成差异化的竞争能力和服务能力的同时应对好风险？交通银行副行长钱斌在第四届“外滩金融峰会”上分享了自己的看法，引起业内讨论并获得良好反响。

钱斌表示，金融机构要形成差异化的竞争能力和服务能力应把握以下两个关键：一是发现有效需求、服务有效需求从而提高金融的可得性、便利性和公平性。这需要金融机构综合运用业务能力、技术能力和宏观判断能力来实现；二是提升风险防控能力。保证国有金融资产的保值增值及金融资金安全是金融机构的本分和职责，同样需要高度关注。

钱斌指出，发现有效需求必须关注经济社会发展的关键领域和薄弱环节。当前，各金融机构在国有大型企业及重点行业、重点项目等领域的服务相对比较充分，面向普惠、中小微企业、新经济、新业态、新市民等方面的服务能力则相对薄弱。一方面，许多中小微企业处于初创阶段，缺乏完整规范的财务报表，缺乏抵质押资产；另一方面，这些企业量大、点多、面广，单笔融资金额小，使得服务和管理成本相对比较高。找准薄弱环节精准施策需要技术和能力的支撑与保障。

钱斌表示，通过发现、服务有效需求从而实现差异化，主要可在以下五个方面发力：

一是以数据为企业增信。不仅仅是金融交易数据，也包括行业数据、工商税务数据、保险数据、销售数据、应收账款等数据共同来为企业进行全方位画像，减少信息不对称。

二是深度融入产业。应关注核心企业的供应链上下游，发现和开发需求。资金链和供应链的结合可有效推动金融资源更加充分、合理的分配。

三是通过金融科技手段实现服务下沉。很多新市民、新企业往往觉得金融资源高高在上、难以企及，要用科技手段、互联网手段推动服务线上化、移动化。通过服务下沉让更多市场主体便捷得获得金融资源。

四是线上线下一体化。金融产品相对比较复杂，老百姓、企业经营人员并不是金融家，并不理解里面的复杂结构。对于一些标准化、信用类的产品可以完全通过线上来开展服务，而一些金额相对较大，设计比较复杂或者是需要抵质押的产品则需要线下服务支撑，这就需要更好地推进线上线下一体化融合来服务客户。

五是推动产品灵活适配，按照市场和客户的需要进行差异化的定制和组装。目前，已有银行在推进产品的差异化、模块化、组件化、参数化。产品创新不一定是从无到有，不一定是从“0”到“1”，可以更多是对产品要素、模块组件以及相关参数的重新组装，使之更好地适配。

风险控制方面，钱斌指出可围绕以下三个方面进行创新突破。

一是人工智能赋能。传统信贷审批依赖专业人员的经验判断，未来的发展趋势则是通过大数据和人工智能实现概率审批，这两者可以互相结合，共同发挥作用。人工智能和大数据通过跟踪分析贷前授信、贷中的放款和贷后的资金流向及经营变化全链条发现风险隐患，从而实现人防到技防到质控的转变。

二是征信。征信是非常好的基础设施，但这还不够，整个社会要进一步加大公共基础设施建设，比如电子亮证、电子合同、电子抵押、电子权证、电子印章等。公共基础设施服务如果可以和企业征信、个人征信形成联动，金融服务的规范、标准和风险防控将会再上一个台阶。

三是规则的创新和制度的创新。普惠金融领域存在一些不敢贷、不愿贷的情形，里面有一个原因值得关注，举个简单的例子，监管机构对于商业银行的信贷资金违规进入股市房市将会进行责任追究，很多金融机构就会把发票管理作为贷后用途的重要环节，使得流程无比复杂。如果在压实金融机构责任的同时，将个人征信、企业征信，纳入全社会的诚信体系建设，通过规则的转变和制度的转变，很多东西将会变得更简单。

钱斌强调，金融为民、服务实体是初心；科技创新、数据平权是支撑和保障；规则创新、体制创新是未来、是目标；空间无限，潜力巨大。

(责编：曹淼、李源)

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