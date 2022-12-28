AI描绘“天宫盛宴”
2022年12月28日14:56 | 来源：新华社
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2022年
是中国载人航天工程立项实施30周年
以AI绘画技术为支持
回顾中国载人航天30年的辉煌历程
中华民族流传千年的“天宫”梦想
正在从神话一步步变成现实
回望三十年
载人航天工程用优异战绩
在探索浩瀚宇宙的新征程上跑出了
中国航天的“加速度”
打开视频
邀请您同赴“天宫盛宴”
仰望星空
脚踏实地
中国人探索太空的脚步将迈得更稳更远
监制:焦旭锋、张书旗
策划:崔莺馨
终审：张越
编辑:刘泽康、冯子雄、徐安、杨一帆、刘淑芬
新华社客户端
百度飞桨文心一格
联合出品
支持单位:载人航天新闻宣传中心
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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