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AI描绘“天宫盛宴”

2022年12月28日14:56 | 来源：新华社
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2022年

是中国载人航天工程立项实施30周年

以AI绘画技术为支持

回顾中国载人航天30年的辉煌历程

中华民族流传千年的“天宫”梦想

正在从神话一步步变成现实

回望三十年

载人航天工程用优异战绩

在探索浩瀚宇宙的新征程上跑出了

中国航天的“加速度”

打开视频

邀请您同赴“天宫盛宴”

仰望星空

脚踏实地

中国人探索太空的脚步将迈得更稳更远

 

监制:焦旭锋、张书旗

策划:崔莺馨

终审：张越

编辑:刘泽康、冯子雄、徐安、杨一帆、刘淑芬

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百度飞桨文心一格

联合出品

支持单位:载人航天新闻宣传中心

(责编：杨光宇、岳弘彬)
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