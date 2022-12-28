原标题：共铸国云 智领未来丨十年铸云，云网融合先行者

甘肃陇南两当县，2.6万蜂农借助智能养蜂手段实现了“眼前一屏，掌控蜂群”，节省50%的人力成本；宁夏吴忠仪表厂，智能制造让生产效率提高30%、研发周期缩短40%、能耗降低10%；在雪域高原西藏，教育云网让人们不仅可以抬头看云，还可以借助知识的力量看到云朵之外更广阔的世界……

在祖国的大江南北，在支撑经济发展的各行各业，在民众生活的方方面面，背后都有中国电信的默默支撑。经过多年深耕、不断锤炼，中国电信打造的一张日益完善的算力大网，正渗透进经济社会发展的方方面面，如春风化雨，从底部打通推动经济发展、社会前行的信息“大动脉”，激发数字经济的强大潜能。

十年探索

开辟云网融合创新之路

作为建设网络强国和数字中国、维护网信安全的主力军，中国电信始终紧跟数字经济发展趋势，提出并实施“云改数转”战略，提出云网融合发展方向。十年深耕，中国电信天翼云逐步织成了一张广覆盖、高速率、高可靠的算力网络，筑牢数字经济发展底座。

云计算在数字中国建设和数字经济发展中起着重要的基础性、先导性和战略性作用，已成为经济社会数字化转型的基石。早在十年前，中国电信就预见到了这一点，并适时启动天翼云计算战略，正式进军云计算领域。多年来，中国电信加快云计算核心技术攻关，陆续突破了云操作系统、弹性计算、云存储、云网络、分布式数据库、CDN等一系列关键核心技术，具备了自主可控、安全可信、开放合作、业界一流的全栈云能力。

2016年，中国电信进一步明确思路，提出云网融合发展思路，坚持“网是基础、云为核心、网随云动、云网一体”的演进方向。工信部通信科技委常务副主任、中国电信科技委主任韦乐平认为，在数字经济时代，云网融合具有十分重要的战略价值。云网融合的突出特点在于“融”字，其本质是借助通信技术和信息技术的深度融合开启信息基础设施的一次深刻变革，使电信业的创新更快、更丰富。

中国信息通信研究院院长余晓晖也表示，算力时代，云网融合或算网融合变成了刚需。

从国际实践来看，尽管具体表述不同，但目前越来越多的国际运营商正加入云网融合的行列。

经过多年迭代，中国电信的云网融合如今已进入3.0阶段，呈现出六大特征：一是云网一体，打造基础设施的新形态；二是要素聚合，构建集成服务的新平台；三是能力开放，建立融合发展的新生态；四是智能敏捷，提升能力应用的新效能；五是安全可信，构筑自主可控的新格局；六是绿色低碳，引领可持续发展的新模式。

云网融合

筑牢数字经济发展底座

方向既定，笃定前行。基于云网融合战略，中国电信多年深耕打造的新型数字基础设施底座正逐渐显露，支撑着高速运转的数字经济。

一张5G+光宽“双千兆”网络已覆盖祖国大地。中国电信已建成全球最大LTE-FDD网络、全球最大5G SA共建共享网络、全球最大NB-IoT网络、全球最大千兆光纤网络，成为全球领先的互联网运营商、国内卫星移动通信运营商。在高楼林立的城市，在偏僻遥远的乡村，在人迹罕至的高原，在碧海环绕的南沙群岛，中国电信的网络触手可及。

作为云服务“国家队”，中国电信天翼云历经十年发展进入4.0阶段，升级为一朵分布式云，实现了一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维，已成为全球最大的运营商云和国内最大的混合云，IDC业务在国内综合排名第一。在“2+4+31+X+O”资源布局基础上，中国电信全面推进“千城千池”战略，已建成700多个数据中心、48.7万架互联网数据中心机架，铺就算力传输“高速路网”，截至6月，已形成3.1EFlops的算力规模，占全国数据中心算力总和的1/10。

基于云网融合，中国电信全面实施云改数转战略，积极深化上云，全网完成IT上云，部署业务平台上云，启动“灯塔引航”内部数转行动，覆盖1200余个场景，形成2500多个AI算法、解决方案等成果。

“云网一体新型基础设施，不是简单的云和网的叠加，关键是通过技术创新突破，提供‘空天地海’一体化的泛在连接，提供海量数据存储与多形态、高性能计算，实现网络与算力的深度融合，实现云网边端的智能互联。”正如中国电信董事长柯瑞文所说，云网融合给中国电信的网络带来了全新的面貌。通过云网技术耦合联动，中国电信网络布局转向围绕数据中心扁平部署，数据流量走向南北向和东西向并重，算力中心向边缘区域多级演进，5G核心网在全球率先实现三层解耦，真正实现云化。

正是因为有了这样灵活、强大、安全的网络，文章开头的场景正在全国各地、各行各业上演，一幅极具数字化元素的发展画卷正在神州大地徐徐展开，海量数据依托微服务、智能算法和区块链等新技术，在政务服务、民生服务、工业制造等领域正发挥重要作用。

多年铸云的落地应用也实实在在推动了天翼云业务的发展壮大。2021年天翼云营收猛增102%，达279亿元；2022年上半年，天翼云收入同比增长100.8%，高速增长态势丝毫不减。

颇具实效的探索和实践，也让中国电信在“国云”建设中担当起重任。今年，由中国电信等多家央企主导的“国云”队伍入场，进一步改变了云计算产业格局，从以往的单打独斗转向如今的行业协同发展。中国信通院的报告显示，2021年我国云计算市场规模达到3229亿元，同比增长54.4%，显示云计算正处于快速发展阶段。业内人士普遍预计，“国云”将进一步增强云产业集聚效应，助力构建开放共赢的云生态，打造安全可信的云计算信息基础设施，促进云计算产业发展壮大。

数字潮涌，云蒸霞蔚。担当“国云”使命、迈向新征程的中国电信，正面向数字经济的广阔蓝海，乘“云”起航。（郭庆婧）

(责编：曹淼、李源)

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