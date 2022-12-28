原标题：“长虹芯”研发成功，首批装机50万台冰箱

12月28日，搭载长虹自主研发智能控制MCU芯片的首批冰箱整机在中国（绵阳）科技城成功下线。该MCU芯片基于RISC-V内核，主频达200MHz，采用40nm ULP超低功耗工艺设计，实现高精度ADC（模—数转换器）、软硬件安全设计、算法硬件化等关键技术研究与突破。

“首批装机应用长虹智能控制MCU芯片的美菱冰箱，都属于中端产品，已经计划了50万套的装机量。”据长虹相关负责人介绍，长虹华意是冰箱压缩机供应商，为冰箱装入了“心脏”，如今，长虹成功研发智能控制MCU芯片，并装机应用，再次为冰箱置入“大脑”。随着MCU芯片的装机应用，“心脏”与“大脑”更好融合，智能控制系统集成化解决方案也让冰箱能实现更好产品性能，其控制计算能力提升2至3倍，为用户提供更卓越的使用体验。

长虹作为拥有完整白电产业布局的企业之一，从整机到核心部件，涉及大量变频控制信息交互与处理的环节。长虹基于对冰箱、空调、洗衣机用户需求、痛点的洞察，提出智能控制MCU芯片设计方案，具备高集成度、高性能、高可靠和易开发等特点，结合平台化思维，其应用可覆盖冰箱、洗衣机、空调、低压变频等多个应用场景。

据上述长虹负责人透露，随着智能控制MCU芯片在冰箱整机的成功应用，在空调、洗衣机、压缩机也都有相应的装机计划，未来一年预计将突破1000万片的装机应用量。同时，该芯片还将广泛应用于工业控制、能源管理等领域。

(责编：董童、李源)

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