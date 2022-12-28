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淘宝发布2022百强产业带 直播成主要关键词

2022年12月28日17:00 | 来源：环球网
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原标题：淘宝发布2022百强产业带，直播成主要关键词

12月28日，淘宝公布2022年度产业带百强榜。榜单显示，头部产业带正加速数字化转型，“直播”成为年度趋势关键词。

“百强产业带”主要分布在19个省级行政区，重点是广东、浙江、江苏、福建、山东等有较好产业基础的东部沿海地区。其中，广州女装、佛山家具、义乌小商品、海宁皮革、南通家纺、常熟服饰、湖州童装、泉州男士精品、深圳水贝和武汉汉正街服饰等产业带入选前十强。

据悉，百强榜是基于淘宝上优质源头产业带的产业聚集度、总体规模、销量增速、数字化水平、消费者满意度等多个维度，一定程度代表地方特色产业带的线上竞争力，对全国产业带数字化转型具有示范参考价值。

值得注意的是，电商直播正成为这些产业带的重要驱动力。多数百强产业带具有产业基础扎实、直播生态完善等特征。

得益于政府大力倡导和“数字化新基建”日益完善，淘宝上全国产业带正掀起一股“开播潮”，过去一年，淘宝直播新增的主播中，相当一部分来自各大产业带、产业集群；湖州、海宁等十个产业带不到1年就新开了超6万淘宝直播新账号。

中国皮革之都浙江海宁，借助淘宝直播，让上万商户搭上“云卖货”东风。淘宝老主播—筱敏monico皮草的主理人周晓敏，2018年开始接触直播至今，每年销售额稳步提升，粉丝数量也在短短几年内累积到几十万。晓敏表示，在别的平台可能更突出“品”，而淘宝直播更突出“品类”，有利于他们的长期发展。数据显示，近一年来，淘宝直播打造的成交过千万且增速超过100%的品类达到334个。

电商造就，直播加速。深圳水贝珠宝行业，通过淘宝这样的电商平台从传统B端走向C端，如今借助淘宝直播进一步壮大并焕发新的活力。今年6月在淘宝开播的路先生直播间，就将自己在深圳水贝的成熟线下供应链“搬运”到了线上，月成交已突破300万。

不仅仅是水贝，越来越多的产业带正在被直播改变命运。

今年天猫双11，数字化程度较高的产业带爆发出更强的活力，全国多条产业带的整体成交额实现同比三位数增长。浙江、广东、江苏、福建的数字化标杆产业带示范效应显著，直播成为产业带新引擎，成交额大幅领跑全国。

12月初，淘宝直播今日公布新一轮产业带扶持计划，拿出百亿流量支持产业带，拟在全国重点产业带培育10万个直播账号、20万新主播、1000个百万直播间。该计划将率先在深圳、泉州、湖州、嘉兴、绍兴等产业带落地，逐渐向全国推广。

12月28日，淘宝直播联合点淘计划推出一揽子切实举措，帮助产业带中小企业和商家主播清库存，在各大产业带招募1000家积压库存尾货的工厂，安排本地服务商进行一对一直播指导，并给予官方流量扶持。

直播为传统产业带注入新动能。商务部研究院电子商务研究所副所长杜国臣认为，产业带是我国区域经济的重要组成部分，积极拥抱电商直播新业态，有助于增强传统产业带竞争力，也为电子商务的发展打开了新增长空间。

(责编：曹淼、李源)
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