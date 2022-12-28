12月27日，由全国工商联直属商会—全联城市基础设施商会、中建政研智库研究院联合主办的建筑行业民营企业调研成果暨《2022中国建筑行业民营企业200强调研分析报告》发布会顺利举行。本次发布会以“求同去“疫”·聚力发展”为主题，以线上直播方式，设置成果发布、主题演讲、圆桌对话等环节，为业界带来一场精彩绝伦的思想盛宴。

全联城市基础设施商会秘书长程林，中建政研集团董事长、中建政研智库研究院院长梁舰，中建政研智库研究院首席专家吴建金，中建政研智库研究院副院长牛俊勇，中建政研智库研究院副院长何朋朋等专家学者出席会议，超1.2万人观看了直播。

TOP200榜单新鲜出炉

在发布会上，针对建筑行业民营企业专题调研活动，全联城市基础设施商会秘书长程林对调研背景及成果、建筑民企榜单等情况进行了介绍。

数据显示，在近千家调研样本中，最终中天控股等200家企业入围榜单。从上榜企业营收看，建筑民营企业200强入围门槛为31.6亿元，中天控股集团有限公司以1312.14亿元位居首位，营收规模超千亿的建筑民营企业“凤毛麟角”；从上榜企业营收增幅看，2021年，建筑民营企业200强企业营业收入合计达到30005.17亿元，同比增长7.49%；从上榜企业资产情况看，2021年，建筑民营企业200强企业资产总额为1.85万亿元，同比增长7.49%；资产规模在10～100亿元之间的企业占到大多数，合计占到企业总数的70.5%；资产总额排名前20家的企业资产总计为9313.99亿元，占到建筑民营企业200强企业资产总额的50.22%；从上榜企业地域分布看，上榜企业主要分布是华东地区，江浙企业位居前列等。

全联城市基础设施商会秘书长程林指出，建议有关部门积极研究通过点对点帮扶、简化审批程序、促进项目合作、破解资金难题、加快建筑业结构调整步伐、完善工程建设组织模式等方面，制定有关支持建筑业民营企业发展的政策并加快推动实施，优化企业经营结构调整，形成多专业协调、均衡发展的产业格局，鼓励建筑民营企业向建筑工业化、数字化、智能化、绿色化等领域做积极探索和创新尝试。

调研报告重磅发布

本次发布会发布了《2022中国建筑行业民营企业200强调研分析报告》。据资深行业研究专家、中建政研智库研究院副院长牛俊勇介绍，该报告对“建筑行业民营企业200强”的数据进行深入分析建筑民营企业发展现状、特征，还对企业治理和经营、投资和发展战略、转型升级、营商环境、建筑民营企业应对新冠肺炎疫情等内容进行了专题调研，为助力建筑行业民营企业高质量发展提供依据和参考。

报告指出，2021年，建筑民营企业200强企业营收规模小幅上涨，市场空间受到挤压；利润水平大幅下降，企业经营分化严重；社会贡献上涨态势，纳税总额超过千亿；房屋建筑企业为主，其他工程企业为辅；企业分布华东为主，江浙企业位居前列。据了解，缺资金与融资难，政策难落地、营商环境待改善，生存空间被挤压仍是当前企业最大的难题。减税降费、简化流程、破解融资难、营造公平市场竞争等方面是企业反映的主要诉求。

主旨演讲精彩纷呈

中建政研智库研究院首席专家吴建金发表了题为《党的“二十大”后中国经济对建筑业的影响解析》的主题演讲，他从中国经济的转型之路、建筑业的变革之策、建筑企业的破局之路等维度阐述了建筑业所面临的社会格局、市场环境、变革趋势等，预判建筑业中低速发展期已经到来，建筑业现代化发展已迫在眉睫，2023年经济呈总体回升态势。

“建筑业未来的竞争不再是单一的产品竞争，而是某个产业链之间的竞争，或是某个产业生态之间的较量。”有着丰富行业经验的资深专家吴建金提到，对于大多数的中小建筑企业来说，碎片化、单打独斗、孤零零成长的模式已成过去式，要研究如何嵌入到某个产业链的环节，围绕某个大企业或大集团成为其生态图中的关键组成部分。在生态图中，中小建筑企业既要有独特的存在价值，还要有不被踢下牌桌的能力，通过迈向专精特新、立足企业资源，延长产品线，做强做大。

“建筑民营企业往往面临着活难揽、钱难融、人难招、账难要等诸多问题，近年来将有超过50%民营企业举步维艰而逐渐‘困’死。”中建政研集团董事长、中建政研智库研究院院长梁舰结合多年来服务建筑行业的实践经验，在《建筑民营企业困局及发展探索》的主题演讲中谈到，在百年未有之大变局下，建议建筑民营企业通过傍大款、抱大腿、用好资源整合、积极参与混改、联合重组、插上科技的翅膀、奔向专精特新、投身市场新浪潮、参与乡村振兴等方式寻求突破，重新定位发展战略、商业模式、经营策略、核心能力等长期议题。

“企业要聚焦主业、苦练内功、强化创新，打造成为掌握独门绝技的‘单打冠军’或者‘配套专家’。建筑民营企业要谋势而动、顺势而为，识时务者为俊杰，寻找第二曲线的增长，实现华丽转身。”梁舰院长结合中建政研智库原创方法论——“建筑业+：构建合纵连横的建筑行业新生态”，为民营建筑企业指明了发展方向。

圆桌对话共叙发展

在圆桌对话环节，与会专家围绕《建筑业高质量发展背景下民营建筑企业创新与成长》的话题展开了一场头脑风暴，对企业普遍关注的建筑民营企业的社会贡献、民企生存空间被挤压的问题、后疫情时代建筑民企面临的机遇和挑战等热点问题进行深度交流研讨，凝聚行业共识，对建筑行业发展趋势进行展望，对民营建筑企业的创新成长提供了有益借鉴，助力行业的高质量发展。新时代的建筑业正从高速发展转向高质量发展，在挑战与机遇并存的视角下，“抱团取暖”“整体突围”是当前民营建筑企业实现转型升级的必由之路。

本次发布会是一场能量爆棚的盛会，受到了业界的广泛关注。本次建筑行业民营企业调研活动意义深远，不仅客观反映了建筑行业民营企业经营指标和发展规律，而且通过分析建筑行业民营企业转型升级路径通道与经营做法，为民营企业建筑业的发展指明了方向，为政府相关部门提供了相应的政策决策支持与参考，更加有助于发挥商会和智库机构的桥梁和纽带作用，广泛反映行业和企业发展现状和诉求，更好地服务行业和企业高质量发展。

(责编：董童、李源)

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