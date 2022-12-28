原标题：中国电建地产丨央企责任担当，匠筑美好人居

乘风破浪，扬帆远航，中国电建地产成立至今，始终坚持央企身份，坚决贯彻国家需要、落实行业政策、履行社会责任，把服务国家战略作为企业使命，在承担央企责任的基础上，更倾尽全力为人民创造美好人居。

质造城市精品

“造大国基建，筑幸福之城”，作为国资委核定的首批16家地产央企之一，中国电建地产心系国计民生，始终秉承“品质关怀、善筑引领”的信念，践行良品战略。在品质住宅板块，中国电建地产以澋悦系、洺悦系、泷悦系、泛悦系四大产品系领航产品，以规范化的质量体系构建高品质的住宅产品，多次获得国际大奖。

仅在2021年，中国电建地产多个精品项目共斩获23项国内外设计大奖。其中，上海泷悦蓝湾项目在全球4.3万多个作品中脱颖而出，荣获美国MUSE设计奖最高奖项“铂金奖”。2021年正式开园的华中小龟山金融文化公园项目，荣获第十六届金盘奖“最佳城市更新奖”，是该奖项中唯一获奖的项目。武汉泷悦长安项目，中国电建地产“臻”造的全球第二座泷悦长安，荣膺克而瑞2022年上半年轻奢类作品全国十强。这些成果，源于中国电建地产对产品近乎完美的执着，始于推动人居发展的初心，更在于品牌不变的信仰。

践行公益使命

“责任”和“担当”是央企工作的两个核心词汇，从幸福人居到公益事业，筑良品、惠民生、担责任的中国电建地产，从不曾缺席。2019年7月30日，中国电建地产华中区“WE客有你”公益计划正式启动，帮助贫困地区改善儿童学习条件，带动更多社会力量加入社会公益事业，为实现伟大中国梦作贡献。2020年，武汉电建地产倾力赞助、汉阳区人民政府与武汉碧水集团联合主办的啤酒节公益活动，作为武汉在疫情之后的重要举措，助力城市复苏，重拾昂扬奋进的信心，再度彰显央企的责任与担当。

作为央企，中国电建地产从关爱一群人到关爱一代人，再到关爱一座城，一直都在坚持倾注真心与行动，助力更多美好发生。中国电建地产一直以实际行动践行社会责任，充分展现央企担当，在未来区域的深耕中，身处武汉的中国电建地产华中区域总部，将持续为建设江城美好生活而不懈奋斗。

抢先布局长江主轴

城临水而建，因水而兴。一直与水结缘的中国电建地产，参与建设三峡水电站、南水北调工程、白鹤滩水电站、大亚湾核电站等“大国重器”，这一次落笔长江主轴，持续书写辉煌壮阔的长江故事。

中国电建地产紧跟国家战略，抢先布局长江主轴。长江主轴作为武汉百年亮点区块的重点工程，以惊艳的规划打造世界城市亮点，引领武汉走向长江时代。长江主轴在功能上通过“五轴一体”打造，将其建设成为汇集优质资源、承担全球性城市功能、具有强大发展带动作用的现代服务业发展主轴，成为继上海浦江新区、天津滨海新区后吸纳全球资源的舞台。

长江主轴左岸大道串联汉阳滨江重点功能区块，已实现“三年初见效”的规划目标，是当前武汉城市发展的展示区，成为“三镇”之外的“百年大计”，今后长江主轴沿线开发将进入汉阳主场。长江主轴作为城市发展的核心战略，依托城市配套，稀缺的滨江资源，正引领大江大湖的大武汉跨越式迭新，向世界级城市的目标阔步前行。

匹配客户需求

中国电建地产华中区域总部，以良品宜居的“洺悦系”，打造武汉洺悦江湾项目，落位“城市中轴文明景观带”——长江主轴，于汉阳核心滨江区，与武汉规划同步，在此世界点亮城市封面，进阶新的财富增长极，成为客户的改善之选。洺悦江湾项目玻璃幕墙公建化立面，城市品位尽显，打造长江左岸璀璨封面。整体规划采用豪宅偏爱的围合式布局，让观江视野，将人文理想赋予空间尺度，打造更符合人居愿景的美好建筑。

中国电建地产一直坚持“到人民群众最需要的地方助力，从国家最迫切的需求出发”，一如既往践行央企的责任，体现央企的担当。2022年，是“十四五”规划的第二年，亦是中国电建地产的“客户年”，华中区域总部洺悦江湾项目以公司新战略为指引，以“优质的客户服务”为理念，全年无限贴近需求侧，立足匹配客户全生命周期需求，努力为客户构筑更加幸福美好的滨江生活。

(责编：董童、李源)

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