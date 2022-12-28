人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国电建地产：匹配客户需求 创造美好人居

2022年12月28日17:06 | 来源：央广网
小字号

原标题：中国电建地产丨央企责任担当，匠筑美好人居

　　乘风破浪，扬帆远航，中国电建地产成立至今，始终坚持央企身份，坚决贯彻国家需要、落实行业政策、履行社会责任，把服务国家战略作为企业使命，在承担央企责任的基础上，更倾尽全力为人民创造美好人居。

　　 质造城市精品

　　“造大国基建，筑幸福之城”，作为国资委核定的首批16家地产央企之一，中国电建地产心系国计民生，始终秉承“品质关怀、善筑引领”的信念，践行良品战略。在品质住宅板块，中国电建地产以澋悦系、洺悦系、泷悦系、泛悦系四大产品系领航产品，以规范化的质量体系构建高品质的住宅产品，多次获得国际大奖。

　　仅在2021年，中国电建地产多个精品项目共斩获23项国内外设计大奖。其中，上海泷悦蓝湾项目在全球4.3万多个作品中脱颖而出，荣获美国MUSE设计奖最高奖项“铂金奖”。2021年正式开园的华中小龟山金融文化公园项目，荣获第十六届金盘奖“最佳城市更新奖”，是该奖项中唯一获奖的项目。武汉泷悦长安项目，中国电建地产“臻”造的全球第二座泷悦长安，荣膺克而瑞2022年上半年轻奢类作品全国十强。这些成果，源于中国电建地产对产品近乎完美的执着，始于推动人居发展的初心，更在于品牌不变的信仰。

　　践行公益使命

　　“责任”和“担当”是央企工作的两个核心词汇，从幸福人居到公益事业，筑良品、惠民生、担责任的中国电建地产，从不曾缺席。2019年7月30日，中国电建地产华中区“WE客有你”公益计划正式启动，帮助贫困地区改善儿童学习条件，带动更多社会力量加入社会公益事业，为实现伟大中国梦作贡献。2020年，武汉电建地产倾力赞助、汉阳区人民政府与武汉碧水集团联合主办的啤酒节公益活动，作为武汉在疫情之后的重要举措，助力城市复苏，重拾昂扬奋进的信心，再度彰显央企的责任与担当。

　　作为央企，中国电建地产从关爱一群人到关爱一代人，再到关爱一座城，一直都在坚持倾注真心与行动，助力更多美好发生。中国电建地产一直以实际行动践行社会责任，充分展现央企担当，在未来区域的深耕中，身处武汉的中国电建地产华中区域总部，将持续为建设江城美好生活而不懈奋斗。

　　抢先布局长江主轴

　　城临水而建，因水而兴。一直与水结缘的中国电建地产，参与建设三峡水电站、南水北调工程、白鹤滩水电站、大亚湾核电站等“大国重器”，这一次落笔长江主轴，持续书写辉煌壮阔的长江故事。

　　中国电建地产紧跟国家战略，抢先布局长江主轴。长江主轴作为武汉百年亮点区块的重点工程，以惊艳的规划打造世界城市亮点，引领武汉走向长江时代。长江主轴在功能上通过“五轴一体”打造，将其建设成为汇集优质资源、承担全球性城市功能、具有强大发展带动作用的现代服务业发展主轴，成为继上海浦江新区、天津滨海新区后吸纳全球资源的舞台。

　　长江主轴左岸大道串联汉阳滨江重点功能区块，已实现“三年初见效”的规划目标，是当前武汉城市发展的展示区，成为“三镇”之外的“百年大计”，今后长江主轴沿线开发将进入汉阳主场。长江主轴作为城市发展的核心战略，依托城市配套，稀缺的滨江资源，正引领大江大湖的大武汉跨越式迭新，向世界级城市的目标阔步前行。

　　匹配客户需求

　　中国电建地产华中区域总部，以良品宜居的“洺悦系”，打造武汉洺悦江湾项目，落位“城市中轴文明景观带”——长江主轴，于汉阳核心滨江区，与武汉规划同步，在此世界点亮城市封面，进阶新的财富增长极，成为客户的改善之选。洺悦江湾项目玻璃幕墙公建化立面，城市品位尽显，打造长江左岸璀璨封面。整体规划采用豪宅偏爱的围合式布局，让观江视野，将人文理想赋予空间尺度，打造更符合人居愿景的美好建筑。

　　中国电建地产一直坚持“到人民群众最需要的地方助力，从国家最迫切的需求出发”，一如既往践行央企的责任，体现央企的担当。2022年，是“十四五”规划的第二年，亦是中国电建地产的“客户年”，华中区域总部洺悦江湾项目以公司新战略为指引，以“优质的客户服务”为理念，全年无限贴近需求侧，立足匹配客户全生命周期需求，努力为客户构筑更加幸福美好的滨江生活。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
审计署发布2021年度审计查出问题整改情况报告
　　人民网北京12月28日电 （记者杨曦）12月28日下午，审计署副审计长王本强受国务院委托向全国人大常委会报告了2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 报告指出，2021年各地区各部门各单位认真落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》各项规定，严格执行十三届全国人大常委会第三十五次会议有关审议意见，抓紧抓实国务院各项工作部署，审计整改工作进展顺利、成效显著。…
组图：新红旗HQ9成为2022大学校长论坛指定用车
　　人民网北京12月28日电 （记者栗翘楚）12月27日，由人民日报社指导，人民网、长春市人民政府联合主办，中国高等教育学会提供学术支持的人民网2022大学校长论坛在吉林省长春市举行。作为人民网2022大学校长论坛指定用车，一汽红旗携HQ9为与会嘉宾提供出行服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部