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2022可信隐私计算峰会在北京召开

2022年12月28日18:02 | 来源：人民网
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人民网北京12月28日电 （记者王震）12月28日，由中国信息通信研究院（以下简称中国信通院）、中国通信标准化协会指导，隐私计算联盟、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会联合主办的“2022可信隐私计算峰会”在北京召开，本次峰会的主题为“推进隐私计算互联互通，助力可信数据要素流通”。

本次大会发布并解读了多项中国信通院、隐私计算联盟与相关机构在隐私计算领域的研究成果，同时邀请了业内专家、行业大咖进行主题演讲和圆桌论坛，共同探讨可信隐私计算行业现状及发展方向，助力隐私计算产业发展，激发数据流通新动能。

中国通信标准化协会副理事长兼秘书长代晓慧在致辞中指出，完善的标准体系有助于技术产品规范，下一步要紧跟技术产业发展，挖掘技术驱动力；要统筹推进标准协同发展，助力构建网络空间命运共同体；要积极参与国际标准制定，助力全球网络空间互联互通，共同推动数据流通快速健康发展，共助力信息通信高质量发展。

中国工程院院士沈昌祥指出，安全是发展的前提。随着海量数据的进一步集中和技术发展，数据安全或可成为制约大数据快速发展的瓶颈。因此，需要按照国家网络安全的法律、战略及等保制度等要求，以基础原理、核心技术和工程应用创新，用安全可信网络产品和服务构建主动免疫防护的数字经济保障体系。建议形成自主创新的安全可信体系，抢占核心技术制高点，建立完备的可信计算3.0产品链，筑牢网络与数据安全防线。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏在本次峰会上发布了《隐私计算白皮书（2022年）》。白皮书全面展现行业成就及发展新态势，分析隐私计算市场规模、科研、开源、互联互通等行业情况，以及安全性、性能、互联互通、合规性等发展热点。何宝宏指出，未来在政策驱动和市场需求的双重推动下，隐私计算行业将进一步健康发展，在数据要素市场建设中发挥更大的价值。

峰会期间，“隐私计算联盟互联互通推进计划”正式成立，旨在进一步推动隐私计算互联互通的标准规范和试点实践，筑基可信数据流通网络。

未来，中国信通院云计算与大数据研究所和隐私计算联盟将继续发挥平台作用，通过强化技术标准研究、完善产品评估评测能力、加强交流咨询服务等方式，不断推动隐私计算行业的持续发展。

(责编：王震、吕骞)
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