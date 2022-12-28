人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞） 由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”将于12月29日在北京举行。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，论坛由嘉宾致辞、主旨发言、圆桌论坛等环节构成，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署，洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。近期召开的中央经济工作会议强调，做好明年经济工作，要全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化。

在嘉宾致辞环节，第十一届、十二届全国人大常委会副委员长，民建中央原主席陈昌智，十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏，生态环境部副部长、党组成员赵英民，水利部副部长、党组成员刘伟平，国务院国有资产监督管理委员会秘书长彭华岗，中国气象局党组书记、局长庄国泰，住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军，中国国际经济交流中心副理事长韩永文，中央农办、农业农村部乡村振兴专家咨询委员会委员，原农业部副部长尹成杰，国务院参事、中国银保监会原副主席王兆星，人力资源社会保障部中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣，对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰将分别致辞，为走好“中国式现代化”新征程贡献智慧、激荡观点。

在主旨演讲环节，围绕以产业数字化助推现代化产业体系建设等话题，京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强，OPPO副总裁、中国区总裁刘波，用友集团副总裁郭金铜，优必选科技首席品牌官谭旻将结合企业自身实践进行观点分享。

在圆桌论坛环节，围绕“创新引领打造美好生活‘新场景’”的主题，上海社会科学院研究员、原副院长何建华，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林，水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏，零跑汽车创始人、董事长朱江明，蒙牛集团副总裁魏薇，小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰，趣丸科技副总裁、总编辑任少峰，斑马智行CMO成力将分享各自领域内转型升级的新实践，以及数字化为中国经济和企业发展带来的新机遇。

值得一提的是，在本届论坛上，人民网财经研究院数字经济研究中心、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所将联合发布《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书，介绍数字技术如何赋能实体经济发展。

此外，在论坛上将举办“第十九届人民匠心奖”颁奖典礼，公布匠心产品奖、匠心技术奖、匠心服务奖、匠心品牌奖、匠心飞跃奖等五大奖项获奖名单，旨在发挥范本价值，激发各类市场主体活力，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，以更昂扬的姿态团结奋进新征程，推动经济社会高质量发展。

附论坛议程：

(责编：郭思邈、吕骞)

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