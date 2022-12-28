人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民网“2022人民财经高峰论坛”将于12月29日在北京举办

2022年12月28日18:30 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月28日电 （记者杜燕飞） 由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”将于12月29日在北京举行。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，论坛由嘉宾致辞、主旨发言、圆桌论坛等环节构成，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署，洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

党的二十大报告指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。近期召开的中央经济工作会议强调，做好明年经济工作，要全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化。

在嘉宾致辞环节，第十一届、十二届全国人大常委会副委员长，民建中央原主席陈昌智，十二届全国政协副主席、全国工商联原主席王钦敏，生态环境部副部长、党组成员赵英民，水利部副部长、党组成员刘伟平，国务院国有资产监督管理委员会秘书长彭华岗，中国气象局党组书记、局长庄国泰，住房和城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军，中国国际经济交流中心副理事长韩永文，中央农办、农业农村部乡村振兴专家咨询委员会委员，原农业部副部长尹成杰，国务院参事、中国银保监会原副主席王兆星，人力资源社会保障部中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣，对外经济贸易大学党委常委、副校长洪俊杰将分别致辞，为走好“中国式现代化”新征程贡献智慧、激荡观点。

在主旨演讲环节，围绕以产业数字化助推现代化产业体系建设等话题，京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强，OPPO副总裁、中国区总裁刘波，用友集团副总裁郭金铜，优必选科技首席品牌官谭旻将结合企业自身实践进行观点分享。

在圆桌论坛环节，围绕“创新引领打造美好生活‘新场景’”的主题，上海社会科学院研究员、原副院长何建华，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林，水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏，零跑汽车创始人、董事长朱江明，蒙牛集团副总裁魏薇，小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰，趣丸科技副总裁、总编辑任少峰，斑马智行CMO成力将分享各自领域内转型升级的新实践，以及数字化为中国经济和企业发展带来的新机遇。

值得一提的是，在本届论坛上，人民网财经研究院数字经济研究中心、中国信息通信研究院云计算与大数据研究所将联合发布《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书，介绍数字技术如何赋能实体经济发展。

此外，在论坛上将举办“第十九届人民匠心奖”颁奖典礼，公布匠心产品奖、匠心技术奖、匠心服务奖、匠心品牌奖、匠心飞跃奖等五大奖项获奖名单，旨在发挥范本价值，激发各类市场主体活力，以实际行动贯彻落实党的二十大精神，以更昂扬的姿态团结奋进新征程，推动经济社会高质量发展。

论坛议程：

(责编：郭思邈、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
2022可信隐私计算峰会在北京召开
　　人民网北京12月28日电 （记者王震）12月28日，由中国信息通信研究院（以下简称中国信通院）、中国通信标准化协会指导，隐私计算联盟、中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会联合主办的“2022可信隐私计算峰会”在北京召开，本次峰会的主题为“推进隐私计算互联互通，助力可信数据要素流通”。 本次大会发布并解读了多项中国信通院、隐私计算联盟与相关机构在隐私计算领域的研究成果，同时邀请了业内专家、行业大咖进行主题演讲和圆桌论坛，共同探讨可信隐私计算行业现状及发展方向，助力隐私计算产业发展，激发数据流通新动能。…
审计署发布2021年度审计查出问题整改情况报告
　　人民网北京12月28日电 （记者杨曦）12月28日下午，审计署副审计长王本强受国务院委托向全国人大常委会报告了2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。 报告指出，2021年各地区各部门各单位认真落实《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》各项规定，严格执行十三届全国人大常委会第三十五次会议有关审议意见，抓紧抓实国务院各项工作部署，审计整改工作进展顺利、成效显著。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部