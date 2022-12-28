人民网北京12月28日电 （记者杨虞波罗）今日，中国民航局发布《关于恢复国际客运航班工作方案的通知》，制定恢复国际客运航班工作方案，自2023年1月8日起实施。

具体措施如下：

不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施，中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。

逐步恢复受理中外航空公司国际客运包机申请，2023年夏秋航季完全恢复至疫情前流程及要求；按照疫情前流程恢复受理入境公务机申请。

取消“四指定、四固定、两集中”等防控要求，充分释放保障资源，提升接收国际航班的保障能力。

不再定义入境高风险航班，取消入境航班75%客座率限制。

取消入境航班涉及机场相关入境保障人员、国内和国际机组闭环管理、入境核酸检测和入境隔离等措施，要求从业人员做好个人防护和健康监测，要求空勤人员佩戴口罩和手部消毒，做好客舱盥洗室消毒工作，加强宣传引导，监督旅客佩戴口罩。

加强国际航空运输价格管理，根据双边航空运输协定和国家有关价格法律法规，会同市场监管部门加强对国际航空运输价格不正当竞争行为的监督检查，维护航空运输市场正常价格秩序，保护消费者和经营者的合法权益。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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