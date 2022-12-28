新华社北京12月28日电 题：展亮点、抓重点、解难点——审计署政策研究室有关负责人解读2021年度审计整改报告

新华社记者邹多为

受国务院委托，审计署副审计长王本强28日下午向十三届全国人大常委会第三十八次会议作国务院关于2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告。

2021年度审计整改工作有哪些亮点？重点反映哪些问题的整改情况？当前工作中还存在哪些困难？为进一步了解最新出炉的审计整改报告，新华社记者采访了审计署政策研究室有关负责人。

整改成效更加显著

党中央、国务院高度重视审计查出问题的整改工作。2021年度审计工作报告于2022年6月发布，此次整改范围将工作报告反映的6639个问题及提出的建议全部包含在内。同时，审计署按照立行立改、分阶段整改、持续整改三种问题类型明确整改要求，共向140个地方、部门和单位印发整改通知。

今年的整改报告显示，从数量上看，截至2022年9月底，4412个要求立行立改的问题（占96%）已整改到位，比上年提高1个百分点，1162个要求分阶段整改的问题（占78%）已完成整改，而要求持续整改的问题均制定了措施和计划；从效果上看，有关地方、部门和单位共整改问题金额6632.74亿元，制定完善相关规章制度2800多项，追责问责1.4万人。

该负责人表示，2021年度审计整改工作进展顺利，整改成效更加显著，特别是一些重大问题整改取得了实质性突破。具体来说，主要体现在深化财税体制改革、强化财经纪律约束、促进提高财政资金使用绩效、推动落实重大政策措施、促进加强和改善民生以及有效防范化解风险隐患等方面。

比如，为了落实落细各项审计整改任务，财政部按季度评估中央部门落实过紧日子要求情况，将评估结果用于年度预算安排；人力资源社会保障部指导各地为参加城乡居民基本养老保险的困难群体代缴最低档次养老保费；人民银行、银保监会等部门推动各地建立省级党政领导负责的金融风险化解委员会，处置高风险中小金融机构；国资委成立央企风险管控工作领导小组，防范化解金融、债务、资金等重大风险；对权钱交易更加隐蔽多样问题，有关地方和部门加强对“关键少数”的监督，规范权力运行等。

“今年的整改成效是各地区各部门各单位通过加强贯通协作、认真落实整改责任共同取得的，纠治了一些阻碍改革发展和长期未解决的顽瘴痼疾。”该负责人说。

谈及取得扎实成效的原因，他表示，一方面，整改责任压得更实。被审计单位主要负责人作为整改第一责任人，对审计整改工作直接抓、直接管，有的与巡视整改、督查考核等工作协同推进。另一方面，贯通协作更加顺畅。今年审计机关探索构建了全面整改、专项整改、重点督办三种方式相结合的审计整改总体格局，采取实招硬招“打虎”“拔刺”，切实推动做好审计工作“下半篇文章”。

重点关注国有资产整改

近年来，为了让国有资产“家底”更实、国有资源“成色”更足，有关方面不断加大对国有资产的监督力度。今年的审计整改报告重点反映了非金融央企、金融企业、行政事业和自然资源等四类国有资产的审计整改情况。

整改报告显示，关于国有资产管理审计查出的问题，非金融央企国有资产、金融企业国有资产、行政事业性国有资产、国有自然资源资产分别已整改1557.46亿元、1386.77亿元、17.88亿元、77.39亿元，处理处分4220人、6906人、7人、40人。“总体来说，各类国有资产在信息真实性、质量安全性、管理效益性等方面取得积极进展。”该负责人说。

——信息真实性进一步提高。对审计发现的会计信息失真问题，有关央企和部门所属企业已调整账表或补缴税款等1024.07亿元，完善制度152项，追责问责3756人；为有效减少流动性风险、做实资产质量，银保监会修订监管统计办法，将数据质量纳入评级标准，此外，银保监会还会同有关地方制定不良资产入表方案，化解处置不良资产1265.77亿元，追责问责2906人。

——质量安全性进一步巩固。针对因违规经营导致的国有权益损失风险，有关央企和部门所属企业多措并举，通过追缴资金、解除协议、盘活资产等方式整改214.19亿元，完善投资管理、重大决策等制度100余项，并加强对重点项目的管控；为努力改善资产质量，20家地方资产管理公司的违规对外融资到期不再续作或修改还款计划等，6家中小银行加强存款产品管理，逐步降低对高息揽储等依赖。

——管理效益性进一步彰显。针对境外事项“出血点”，有关央企制定提质增效方案，开展违规投资经营责任追究，持续推动业绩提升。为加强对中小金融机构的外部监管，有关部门明确要求对地方商业银行每3年进行一次综合现场检查；各金融机构完善公司治理机制，采取成立普惠金融部、加强绩效考核等措施，提升普惠小微企业贷款供给；有关部门和所属单位提高国有资产使用效益，将使用率较低的公务用车在系统内使用或公开拍卖处置，统筹利用闲置的房产、土地和设备。

着力打通整改“最后一公里”

审计整改是审计工作的重要环节，审计整改效果的好坏关系到审计监督效能能否真正实现。要想提高审计效能必须解决审计整改“最后一公里”的问题，要进一步聚焦审计整改，强化跟踪监督，着力提升审计监督质量和水平。

尽管2021年度审计整改工作取得扎实成效，可透过这份报告，仍然看到要求立行立改的问题还有161个尚未整改到位。综合考虑要求分阶段整改或持续整改问题的相关情况，不难发现，在当前审计整改的实践中依旧存在未按时完成整改、违规整改、虚报整改完成情况、长效机制未健全、监督管理责任履行不到位等问题。

究其原因，在该负责人看来，除了部分问题确实受制于外部条件或不可抗力等难以整改外，也反映出审计整改工作仍有三点值得关注的问题与困难：一是审计查出问题的综合性、复杂性交织，相应整改难度加大。比如，有的问题整改本身即属于中长期改革任务，需要伴随着改革深化持续推进；有的问题因制度性漏洞未能有效堵塞，导致类似问题反复发生。二是全面整改、专项整改、重点督办的审计整改总体格局需进一步巩固深化，贯通效率有待提高、力度有待加大。三是整改压力传导存在层层衰减现象，整改责任落实还存在偏差。

对于这些尚未完成整改的问题，该负责人表示，有关地方、部门和单位已对后续整改工作作出安排，将分类制定整改计划，细化整改要求，压实整改责任，加强跟踪督办，推动健全制度机制，切实巩固整改成果。审计署将持续加强跟踪督促检查，深刻剖析问题根源，查改联动、破立并举，确保整改合规到位，推动党中央、国务院决策部署落实落地。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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