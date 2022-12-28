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全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地项目在库布其沙漠开工建设

2022年12月28日21:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月28日电（记者侯雪静）记者28日从三峡集团了解到，由三峡集团联合内蒙古能源集团建设的库布其沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目在内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗开工建设。该项目是在沙漠、戈壁、荒漠地区开发建设的全球最大规模风电光伏基地项目，也是我国首个开工建设的千万千瓦级新能源大基地项目。

　　库布其基地项目规划总投资超800亿元，总装机规模1600万千瓦，包括光伏800万千瓦和风电400万千瓦，配套改扩建先进高效煤电装机400万千瓦。此次宣布开工的先导工程为100万千瓦光伏发电项目，并配置建设相应储能设施。项目全部建成后，每年可向京津冀地区送电约400亿千瓦时，其中清洁能源占比50%以上，相当于节约标准煤约600万吨，减排二氧化碳约1600万吨。

　　三峡集团董事长、党组书记雷鸣山说，库布其基地项目工程规模大、技术难度高、创新意义大，为新型电力系统中的新技术、新机制、新模式、新业态提供重要示范应用场景。库布其基地项目建设期间，将持续探索开展生态系统保护和修复，构建新能源发电、生态旅游、荒漠治理等多位一体的循环发展模式。

　　库布其沙漠位于内蒙古鄂尔多斯高原北部, 是中国第七大沙漠。2014年，库布其沙漠被联合国环境署确定为“全球沙漠生态经济示范区”。库布其沙漠治理也成为中国的一张绿色名片。

　　同日，三峡集团宣布集中开工27个新能源和长江大保护项目，库布其基地项目是其中之一。这批开工项目规划总投资达1090.55亿元，总装机规模1963.68万千瓦，全部为清洁能源和生态环保项目。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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