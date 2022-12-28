新华社北京12月28日电（记者潘洁）记者28日了解到，国家发展改革委、科技部近日联合印发了《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》，强化企业创新主体地位，完善转化应用市场机制，加强创新服务保障，推动形成各类创新主体活力竞相迸发、产学研用衔接高效、创新效能持续提升的绿色技术创新工作格局。

方案提出，到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大，培育一批绿色技术领军企业、绿色低碳科技企业、绿色技术创新领域国家级专精特新“小巨人”企业。各类绿色技术创新主体创新活力不断释放，协同创新更加高效。绿色技术供给能力显著提升，形成一批基础性、原创性、颠覆性绿色技术创新成果。绿色技术交易市场更加规范有序，先进适用的绿色技术创新成果得以充分转化应用。

方案确定了9项重点任务，包括强化绿色技术创新引领、壮大绿色技术创新主体、促进绿色技术创新协同、加快绿色技术转化应用、完善绿色技术评价体系、加大绿色技术财税金融支持、加强绿色技术人才队伍建设、强化绿色技术产权服务保护、深化绿色技术国际交流合作等。

方案要求，充分发挥绿色技术创新部际协调机制作用，进一步加强合作，协调解决重大问题，加大对绿色技术创新工作的推动力度，及时宣传可复制可推广的先进做法和典型经验，在全社会营造绿色技术创新良好氛围。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经