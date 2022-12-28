10部门出台措施支持国家级经开区创新提升更好发挥示范作用
2022年12月28日23:23 | 来源：新华网
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新华社北京12月28日电（记者谢希瑶）商务部28日对外公布，商务部、国家发展改革委等10部门近日联合印发《关于支持国家级经济技术开发区创新提升更好发挥示范作用若干措施的通知》。
通知围绕稳定和扩大制造业引资规模，着力解决制造业发展所需资金、土地、人才等资源要素瓶颈制约，支持综合发展水平考核评价排名靠前的国家级经济技术开发区更好发挥示范作用，从加大招商引资支持力度、强化制造业项目要素保障、着力推动制造业提质增效、全力维护产业链供应链稳定等四个方面提出12条支持举措。
具体包括拓宽招商引资资源、用足用好资金政策、扩大开放平台叠加优势、优化项目环评流程、保障项目用地需求、加大财政金融支持力度、提升产业创新能力、积极培育产业集群、推进绿色低碳循环发展、建立物流保障机制、便利商务人员出入境、推动产业链协同发展等。
(责编：胡永秋、白宇)
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