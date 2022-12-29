本报记者 刘成友 辛 阳 刘佳华

弧光闪耀、火花四溅。大屏幕播放的视频里，展示的是中国葛洲坝集团机电建设有限公司生产车间，几台埋件机器人正在开展焊接作业。“埋件的种类、形状、大小不一，有很多复杂的曲线或细小的焊接点，以往需要经验丰富的焊接专家才能完成。”沈阳新松机器人自动化股份有限公司总裁张进说，“此次新松为该公司设计的埋件机器人智能焊接系统可以自动焊接规划尺寸内各种形状工件，焊接过程全智能。”

张进说，新松机器人已实现控制器技术自主化和核心部件国产化，“公司自主研制的五大系列、百余种机器人产品出口40多个国家和地区，为全球3000多家跨国企业提供服务。”

今年8月，习近平总书记在辽宁考察时强调，“全面建设社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，必须走自主创新之路。要时不我待推进科技自立自强，只争朝夕突破‘卡脖子’问题，努力把关键核心技术和装备制造业掌握在我们自己手里。”党的二十大报告提出，“推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”“以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”。

装备制造业是国之重器。立足传统优势，辽宁坚持创新生态、创新平台、创新人才协同推进，加快关键技术攻关，提升科技创新成果本地产业化率和科技型企业增长率，做大做强装备制造业。

推进科技自立自强，离不开机制创新。辽宁探索推行“揭榜挂帅”制度，加快高端装备制造、新材料等关键技术攻关和成果转化，近年来组织实施省级“揭榜挂帅”科技攻关类项目267个。

走进位于沈阳的中国航发燃气轮机有限公司，科研人员正在试用大连理工大学开发的工业设计软件。“今年6月，我们在省科技厅面向省内科技型企业发布的成果转化类项目中，发现大连理工大学关于高端装备结构强度优化设计的成果，正是企业所需要的，于是申请‘揭榜’。现在，转化工作正在推进中，预计明年6月将完成首项成果应用。”公司研发中心副总经理栾旭说，这种反向“揭榜挂帅”，既能促进高校的科技成果转化，也能降低企业的技术研发成本和风险。目前，辽宁省内科技成果本地转化率达54.26%，较2019年提高2.86个百分点。

推进科技自立自强，需要强化企业创新主体地位。辽宁大力实施科技型企业梯度培育计划，2019年至2021年，全省科技型中小企业数量年均增长34.5%，高新技术企业数量年均增长24.7%。

为更好发挥产学研联盟作用，辽宁引导龙头企业牵头，联合优势科研单位和相关配套企业，围绕产业上下游开展集成攻关。目前辽宁各类产学研联盟承担国家重点科研项目91项，突破关键技术340项，研发重大创新产品257个。

推进科技自立自强，需要强化人才支撑。辽宁强化科技型人才引育，“带土移植”一体化引进项目、团队和技术，2021年以来成功引进高水平人才团队391个；设立科研相关基金，近年来培育引进产业应用人才151名，培育中青年科技人才1万余名。辽宁冷芯半导体科技有限公司创始人孙东明还有一个身份——中国科学院金属研究所研究员，灵活的人才政策，让他既能专心科研攻关，也可推动成果转化。目前，该公司研发生产的高性能多级微型半导体制冷芯片，最大制冷温差达到125摄氏度，解决了5G通信技术中的一项关键难题，月产能达30万枚。

厚植创新土壤，催生创新成果。首艘国产航母、跨音速风洞主压缩机等一批大国重器在辽宁问世，磁悬浮轴承系统、全速流体力学软件等服务重大装备研制生产……辽宁在重大装备整机、核心零部件、关键材料、工业软件等领域攻克了一批关键技术，涌现出一批产业发展急需、技术水平先进的重大创新成果。今年前11月，辽宁高技术制造业增加值同比增长17.5%。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 01 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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