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山西今年煤炭产量超13亿吨

连续两年增产1亿吨以上

本报记者  胡  健  付明丽
2022年12月29日05:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　记者近日从山西省能源局获悉：截至12月27日，山西今年煤炭产量已超13亿吨，占全国产量近1/3。

　　作为全国重要的能源基地，山西承担着保障国家能源安全的重大使命。2021年山西原煤产量11.93亿吨，同比增加1.13亿吨。在此基础上，今年再增产1.07亿吨，实现连续两年增产1亿吨以上。同时，山西签订电煤中长期合同62958万吨，超额完成国家下达的6.2亿吨目标任务；率先完成电煤供应中长期合同全量签约任务，有力保障了国家能源安全和经济社会发展。

　　为坚决扛起保障国家能源安全重大政治责任，山西省委和省政府成立能源保供工作专班，制定煤炭增产保供工作任务清单，明确了14个部门54项任务，并将煤炭日产量、全年产量、新增产能、电煤中长协保供煤量等保供任务，细化分解落实到各市政府、省属煤炭集团公司，坚持日汇总、周分析、月调度机制。

　　“统筹安全生产和增产保供，在加强日常隐患排查、汛期安全监督检查的同时，对事故区域有关部门和企业，杜绝擅自扩大停产范围，避免‘一刀切’。”山西省能源局有关负责人表示，今年为了克服疫情对煤炭生产的影响，山西提前制定煤炭企业防控闭环管理方案和应急预案，组织开展全省煤炭增产保供专项督导行动，确保重点煤炭生产企业和运输企业不停工、不停产、不停运。

　　近年来，山西在做好煤炭保供的同时，加快转型，大力推动煤炭清洁高效利用，积极发展新能源和可再生能源。截至目前，山西煤炭先进产能占比超过78%，累计建成37座智能化煤矿、993处智能化采掘工作面。今年前11个月，山西非常规天然气产量增长20.7％；国网发电量2876亿千瓦时，其中，新能源发电量597亿千瓦时，占比20.8%，创历史新高。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月29日 01 版）
(责编：胡永秋、白宇)
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