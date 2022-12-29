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电费单里的幸福指数（一线调研）

——从两个家庭用电量看消费升级好势头、生产生活新变化

2022年12月29日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　版式设计：张芳曼
　　数据来源：国家能源局

　　电力，是经济发展的晴雨表，也关乎民生温度。如今，我国电力装机容量和发电量稳居世界第一。2021年，城乡居民生活用电量11743亿千瓦时，与2012年的6219亿千瓦时相比，增长了89%。2022年前11月，城乡居民生活用电量12101亿千瓦时，同比增长12%。在奔涌的电流前端，旧家电更新换代，新电器“飞”入千家万户，人们的幸福感随之增长。

　　小小家庭电费单，折射生活大变迁。近日，记者分别走进上海、广西一城一乡两户人家，从生活的细节中感受时代的日新月异。电表上的数字不停跳动，是我国经济发展的强劲脉搏，展现着人民对美好生活的向往。

　　——编  者

 

　　从旧家电到智能家居，上海居民储新卫——

　　打开智能“大门”

　　本报记者  季觉苏

　　上海市北郊馨佳园，冬日的第一缕阳光照进客厅，扫地机器人“苏醒”，忙碌起来。厨房里香味弥漫，66岁的上海居民储新卫手脚麻利，准备着一家人的早点，“女儿一家住对门，过来吃完就去上班。”

　　老储以前住在市中心，地段繁华，却是“蜗居”，人都住得紧巴巴，更别说多摆进几样大家电。如今，两套房，家用电器样样齐全。

　　换新

　　自打上世纪80年代搬进老房，老储一家在50平方米的空间里，一住就是20多年。2009年，上海在市郊规划建设6个以保障性住房为主的大型居住社区，老储申请到三居室。女儿储玉婷结婚了，一家三口，也符合申请资格，选了对门的两居室。

　　2012年，老储搬进新家，换了液晶大电视，还给每个房间都装了空调，“老房只有一台壁挂式空调，太旧了，每次打开都轰轰响，只有热得受不了才开一小会儿。”

　　“当年搬新家，第一个月去交电费，紧张啊，家里面积大一倍，又添置了冰箱、微波炉、电饭锅……不知电费要涨到哪里去。结果一看，每个月还是200元左右！”想起当年的场景，老储说，“原来旧电器这么耗电，叫我花了这么多年冤枉钱。”

　　住进新房，储玉婷生了二宝。转眼就是7年，大宝长成小伙子，二宝也该上小学，刚搬家时簇新的电器镀上岁月的痕迹。

　　有的“年老力衰”：厨房里，菜刚下锅，锅却不热了，一阵手忙脚乱；到了夏天，空调制冷差，解不了暑……

　　其余的也有些“力不从心”：单门冰箱不够大、热水器烧水时间长、电视机画面不够高清……

　　老储仔细，跑家电商场，和线上渠道比对，加减乘除，单子拉了一长串。“搬进新家也有7年时间，家电该更新换代了。”有了上一次的经验，老储下定决心，“全换了，都要节能的。”

　　电器陆续更新，都是国产品牌，能效标识大部分是最省电的1级。“电器都换完，一查表，一个月140多元，电费还省了60元。”老储很满意。

　　智能

　　不过最近两年，这位“老上海”家的电费支出开始一点点增加，特别是今年夏天经历一场酷暑，前10个月平均下来每个月电费170多元。

　　“电费为啥多了？还得从这儿说起。”老储指了指家门口。

　　对门的女儿家，平时吃饭都在老两口处，但电费单一拉，“小家”的电费居然和“大家”的差不多。

　　女儿家天天洗澡洗头，一到晚上，暖风机、吹风机响不停。对于年轻人的生活习惯，老储有些不理解，更让他不理解的是女儿家新换的门锁，“1000多元买个锁，真奢侈。”老人时不时念叨。

　　没想到，过了几天，一阵穿堂风把老储关在了门外，只能在智能锁上输密码先进女儿家，等老伴回来。

　　思前想后，老储让女婿下单了同款门锁。从此他逢人就夸：“每天去对门十几趟，过去趟趟心里要留意。现在好了，出门买菜也不用带钥匙。”

　　一把锁，打开了智能的“大门”。

　　智能音响、智能开关、智能扫地机器人、智能宠物摄像头、智能马桶盖……下单根本停不下来。“这叫物联网。”储新卫打开手机，“你看这个智能开关，家里各种电器的遥控器十几个，要么弄混了，要么就找不到了，现在多清爽，手机一点，空调就开了！”

　　“电器买来就是用的。”储新卫把空调调到制暖模式。不一会儿，暖风萦绕着客厅，他忙里忙外，做的一桌子菜，都还热乎着。

　　“这几年我想通了，身体健康最重要！以前舍不得开空调，天冷天热都硬扛，省下的电费还不够付医药费的。”老储说。

　　扩能

　　2014年，储新卫家收到一张通知单：为了增加一处新的变电站，小区要在一个时段停电施工。“电器那么多，我家也没跳过闸，为什么要扩容？”储新卫心里嘀咕。

　　老储刚搬家那一年，小区入住率不到一半，周围也比较空旷。不过，短短三四年，商务楼、购物中心、医院、学校等拔地而起，这里逐渐热闹起来。

　　“馨佳园刚建成时，用电主要来自附近的陆翔站变电站。根据城市规划，我们设计之初就预留了两个变电站，当用电量达到一定程度再启动附近的潘广站。”国网上海市电力公司发展策划部规划二处处长石方迪介绍。

　　居民分时电价2000年就在上海推出，经过多年调整，目前对于大多数居民家庭而言，早上6点到晚上10点实行峰时电价，每度0.617元；晚上10点到次日6点为谷时电价，每度0.307元。这改变了许多上海叔叔阿姨的用电习惯。储新卫的老伴杜成秀晚上10点掐点洗衣服、洗澡；将第二天早上的杂粮粥提前备好料，放入电饭锅，设置成清晨5点开始煮，6点多起床就可以吃到香喷喷的早餐粥……

　　不过，随着居民年轻化以及消费理念变化的共同作用，分时电价调节电网压力的效应开始减弱。“现在的80后、90后，很少人晓得电价什么时候更便宜。”石方迪笑着说。

　　还有很多新需求，也带来了新考验。2019年，小区地下车库正式开放，“最开始只有30多台新能源车，现在已经将近100辆了。”社区书记何赟说，在车库里走一圈，立的充电桩不少都是国产品牌。储玉婷很是心动：“我打听过了，新能源车电费一个月三四百元，比加油便宜多了，特别适合上下班通勤开。”

　　区域电网能否承接这些变量、增量？2022年夏季用电高峰，小区所属的上海市北电网最高负荷创历史新高，陆翔站主变负载率达86%，潘广站达92%。眼下，更高能级的月晖站、天仁站、彭家站正在建设中。

　　告别老储，走出馨佳园，正是华灯初上。上海的夜，车水马龙，处处流光溢彩。

 

　　从山沟沟到县城边，广西姑娘张婷——

　　电商带富农家

　　本报记者  张云河

　　夜幕降临，易地搬迁安置点，灯光璀璨。

　　厨房，张婷左右开弓，“噼里啪啦”，电磁炉炒菜；“咕嘟咕嘟”，电饭锅熬粥。阳台，妈妈唐玉娥手拿电熨斗，熨着衣裳。客厅，4岁的大女儿淇淇打开55英寸的液晶大电视，跟着音乐边跳边唱……菜出炉，粥出锅。一家人围坐用餐心满意足。

　　张婷出生在广西富川瑶族自治县的山沟沟里。2020年，她的家搬到了富阳镇立新安置点，“这日子简直比我们富川的脐橙还要甜。靠直播销售农产品，收入大大增加，腰包鼓起来，几乎每个月，都要添件新电器。”南方电网数据显示，今年前11月，广西城乡居民生活用电量达435亿千瓦时，与2012年前11月的168.4亿千瓦时相比，增长了158%。

　　新社区

　　1516.77千瓦时！电表里的数字闪烁着。这是张婷家今年前11个月的用电总量。

　　“每度电将近五毛三，一个月七八十元吧。”张婷说，“跟山里比，最大的变化是电力足、用电稳。”

　　张婷回忆，搬来前，用柴火烧水，一到冬天，洗澡就跟打仗一样，必须速战速决。为啥？灶台只有一锅水。嫌凉想烧第二锅，根本来不及。洗完收拾柴火，若不小心身上沾灰，心情最糟糕。

　　“家里每月电费也就几元钱，最耗电的，是那几个灯泡。”张婷说，“后来也陆续买了些电器，多成摆设：空调带不动，电磁炉热不了。有次还烧断了电线，‘滋滋’冒烟，吓人得很。”

　　搬家后可不一样，手机里的“购物车”满满当当。轻轻一点，快递到家：冰箱、烤箱、微波炉，电脑、空调、热水器，两个电磁炉，一个炒菜、一个煲汤。“天冷了，我又下单买了暖风机，给家里老人尽尽孝心。”

　　物流网络四通八达，末端触角向乡镇加速延伸，得到实惠的不止张婷一人。

　　一部“巴枪”（快递扫描枪），快递入库出库全解决。富阳镇快递驿站快递员柳小小每天忙得脚不沾地。她每天要处理快递500多单，一半多与安置点有关。“各个快递公司在这儿都有业务。取件很方便，用设备一扫就行，来取家用电器的特别多。”

　　单富阳一个镇，便有12家快递驿站，平均每天服务接近7000人次。

　　立新社区用电量也在节节攀升。“社区目前有搬迁人口926户3925人，今年前11个月的用电总量超过144万千瓦时。除了家家户户用电，还有路灯26盏、电梯26部、电子门禁13个、车辆电子识别系统4个。光电动车充电桩都有两大组48个。”驻村第一书记莫润建说。

　　电动摩托车是住户标配。搬迁户唐荣君开了间维修店，补车胎、换电池，“生意还可以”。

　　新农村

　　“今晚到明天，多云，气温6到14摄氏度，偏北风3级。我爱我家，平安富川靠大家。”刚到路坪村，就听见村里的气象大喇叭广播天气预报。新华乡路坪村，是张婷的老家。爷爷张绍雄舍不得老宅，还留在村里，“10多年前，怕烧坏电线造成全村停电，一到用电高峰，就村口这个喇叭都不敢用。”

　　那时候，村里最多的电器就是电磁炉。赶上过节，特别是春节、三月三、中秋节，十里八乡，来客一多，电就不够用。电线细、电压低、负荷大，“小牛拉大车”，电线烧坏，停电半天。

　　碰到寒潮最危险。电线老旧，抗冰能力差、融冰技术有限。电线上裹的冰凌比手臂还粗，很容易倒杆。2008年初发生的雨雪冰冻灾害，几个乡镇全都停了电。

　　为改善供电基础设施水平，当地建变电站、换变压器、拉电线、“小线变大线”……做了不少努力，但总归资金少、投入少，效果不明显。

　　转机发生于2019年开展的农网升级改造。两年间投入5.1亿元，相当于富川此前20年的电网投资总额。“光是在路坪村，就投了198万元，新建3个公变台区，改造输电线路5.5公里。”南方电网广西贺州供电局副总经理钟康说。工作人员去路坪抢修电路，以前骑摩托车，现在得开皮卡，不仅要带工具包、安全带，还有对讲机、无人机、测温仪；以前抢修得大半天，现在通常一个小时。

　　走在村里的小路上，扣肉、粉蒸肉、豆腐酿、辣椒酿、腊肉炒竹笋……香味扑鼻而来。路坪村党总支书记唐星说：“如今村民不光电磁炉，家里其他电器都能放心用。田里也开起了电机。收入更是节节高，如今人均年收入10800元。”

　　新经济

　　“大家好，我是你们的瑶乡婷妹子。富川脐橙大丰收，九分甜一分酸，鲜嫩多汁。喜欢吃的朋友，点击屏幕下方小黄车购买呦。”直播卖水果，“云消费”正红火。地头，张婷身着民族服饰，剥开脐橙，果肉颗粒分明。

　　2020年，张婷创立一家电子商务公司，在网上帮销乡亲们的农产品。不到两年，公司已发展到30余人，策划、运营、客服、拍摄等一条龙运营。合作的主播有100多人，分散在全国各地，各大短视频平台都有账号，加起来粉丝超千万，各种农产品，至少卖出了500吨。张婷说：“这几年，手机成为富川农民的新农具，直播带货成为新时尚，‘春芋夏梨秋薯冬橙’，一年到头没有淡季。”

　　别看现在风生水起，初创时张婷可没这么顺。县乡村冷链物流发展不均衡，导致产品口碑上不去，成本下不来。“有回滞销，脐橙烂在地里。瞥见果农偷偷抹泪，我心里很不是滋味。”张婷说，“直到县里农产品电商产业园开园，我心里才踏实。”

　　产业园内一接通电，分拣设备、预冷库、自动称量装箱生产线就运作了起来。产业园整合了仓储、分拣、运输等各项服务，自2020年7月运营以来，年均加工水果3500万斤，电商水果快递件200万件。张婷也把公司的加工团队搬来，仅水果打包这一项，就带动60多名农民增收。富阳镇蒋家寨村村民毛碧英在她公司务工，一个月能挣3000元。

　　电商发展了县域经济，也让更多人端稳了饭碗。2021年，富川电子商务交易额超过4亿元，同比增长40.79%，当地现有2363家各类电商从业主体，带动就业2.3万人。借助“互联网+”，农产品出村进城更是提速升级。2021年，当地农产品网络零售额达2175万元，同比增长92.24%。

　　要说张婷家哪个电器用得最频繁？“那肯定是直播用的环形补光灯喽。大小不同，功率也不同，我这个大的更耗电。但直播效果好，能帮老乡们卖更多货。”张婷笑着说。

　　最近，记者再次见到张婷，她正搭着手机架、调试补光灯，准备参与“清橙计划”促农助学志愿服务项目。目前，该项目累计帮助果农销售脐橙23万多斤，销售额近160万元，爱心款资助金额达47466元。

　　如今，富川正在大力推进电子商务进农村。暖洋洋的补光灯下，直播中的张婷，笑得很甜。

 

　　本期策划：殷新宇  吴  燕  吕  莉

　　本期统筹：蒋雪婕  祁嘉润  郭雪岩  王子凯


　　《 人民日报 》（ 2022年12月29日 02 版）

(责编：胡永秋、白宇)
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