新华社北京12月28日电 （记者周圆）民航局28日印发的《关于恢复国际客运航班工作方案的通知》提出，稳妥推进国际客运航班恢复运营，自2023年1月8日起，不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施，中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。

通知规定，不再定义入境高风险航班，取消入境航班75%客座率限制。逐步恢复受理中外航空公司国际客运包机申请，2023年夏秋航季完全恢复至疫情前流程及要求。优化各口岸机场入境航班保障流程，提高运行效率。取消入境航班涉及机场相关入境保障人员、国内和国际机组闭环管理、入境核酸检测和入境隔离等措施，加强宣传引导，监督旅客佩戴口罩。加强国际航空运输价格管理，保护消费者和经营者的合法权益。

“五个一”措施，即中外航空公司国际客运航班按照“一司一国一线一周一班”的方式来运营，是民航局在2020年3月发布的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》中提出。

《 人民日报 》（ 2022年12月29日 06 版）

(责编：胡永秋、白宇)

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