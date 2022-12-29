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多地交通基础设施工程建成通车

2022年12月29日05:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　12月28日，位于贵州省贵定县境内的甘溪特大桥顺利建成通车。甘溪特大桥是贵阳至黄平高速公路贵定互通连接线的控制性工程，大桥全长1220米。
　　邓 刚摄（人民图片）

　　新华社北京12月28日电  （记者樊曦）记者28日从中国铁建股份有限公司了解到，时近年末，我国多地交通基础设施工程建成通车，为服务沿线群众便捷高效出行、助力区域经济社会发展增添动力。

　　在湖北，由中铁十六局集团参建的湖北省首条地级市有轨电车——黄石现代有轨电车一期工程建成通车，助力黄石这座老工业城市焕发新的生机和活力。

　　据中铁十六局项目负责人娄利新介绍，湖北黄石现代有轨电车项目线路全长26.88公里，设站29座，是黄石建市以来投资额度最大、复杂程度最高的城市基础设施建设项目。项目建成通车后，可进一步助力黄石构建城市立体交通体系，缓解沿线交通拥堵压力，方便市民出行。

　　在河南，由中铁十六局集团参建的河南省高速公路重点工程——濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段建成通车，河南省“米”字形综合运输通道建设进一步完善。

　　据中铁十六局项目负责人赵相俊介绍，濮卫高速滑卫段全长约59公里，设计时速120公里，通车后可满足滑县至卫辉之间快速通行需求，推动豫东北地区产业融合和协同发展。

　　在江苏，由中铁十八局集团参建的南京首条全自动无人驾驶地铁线路——南京地铁七号线北段正式通车运营。

　　据中铁十八局项目负责人付魁介绍，南京地铁七号线北段全长13.84公里，共设车站10座。该线路采用城市轨道交通车辆全自动运行的最高等级GOA4等级设计，实现全自动无人驾驶。

　　在广东，由中国铁建南方公司总承包建设的深圳地铁16号线开通运营。至此，深圳市地铁线路今年全年新增里程达到128公里，形成了17条运营线路、559公里线网长度的网络格局。

　　据中国铁建南方公司项目总工程师董志介绍，深圳地铁16号线全长29.2公里，穿越大运新城、龙岗中心城、坪山中心区等深圳重要城区。全线同样采用城市轨道交通车辆全自动运行的最高等级GOA4等级设计，所有运营场景和紧急处理场景实现自动化，预测远期日运量接近百万人次，将极大方便公众出行。

(责编：胡永秋、白宇)
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