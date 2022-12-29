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海南省新材料产业招商暨园区推介会闭幕

2022年12月29日08:15 | 来源：中国青年网
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原标题：海南省新材料产业招商暨园区推介会圆满闭幕

为推动石化产业转型升级，推动新材料产业高端化、数字化、智慧化发展。12月16日上午，海南省工业和信息化厅、省政协经济委员会、儋州市人民政府(洋浦管委会)共同举办海南省新材料产业招商暨园区推介会。

这是海南省深入贯彻二十大精神，举办的第一个以“新材料”为主题的招商推介活动，来自中石油、中石化、中海油等国内多家石化企业的百余名嘉宾相聚会场。

会上，海南省副省长倪强，海南省政协副主席、党组副书记李国梁，中国工程院王基铭院士，孙丽丽院士分别进行致辞和主旨演讲，海南省工信厅、省委自贸港工委办和海口、儋州(洋浦)、东方等市县园区分别围绕海南石化新材料产业布局、发展规划、招商重点、投资方向和自贸港、园区政策进行招商推介。

会议现场签订了6份意向合作协议，投资额约20亿元，达产后年产值超过110亿元，为海南省石化新材料产业链起到“强链补链”作用。

近年来，海南省积极贯彻新发展理念，先后出台了《海南省高新技术产业“十四五”发展规划》《海南省油气产业发展“十四五”规划》，加强石化新材料产业发展的顶层设计，明确烯烃、芳烃、天然气化工3条产业链作为发展重点。同时，海南省以洋浦、东方、海口等园区为平台，积极开展产业链招商，按照“绿色、低碳、高端、集约”原则，落地一批重大项目;并引进高水平院士团队，成立海南省石化新材料院士工作站，形成多项高质量研究成果，为海南省延长新材料产业链提供“高端智库”支撑。

今年1-10月，海南省石化新材料产业规上企业实现产值872亿元，全年产值有望超千亿元。预计到2025年，海南省石化新材料全产业链产值将达到2000亿元。 (张辉朋)

(责编：曹淼、李源)
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