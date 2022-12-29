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前11月城镇新增就业1145万人，提前完成全年目标任务

稳就业有信心有底气

本报记者  李心萍
2022年12月29日08:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　今年1至11月，全国城镇新增就业达到1145万人，提前完成全年目标任务，就业形势保持总体稳定。未来，虽然我国依然面临较大的就业总量压力，但新一轮技术革命和产业变革的深入发展，将为就业带来新机遇。在就业优先战略和新发展格局加快构建的背景下，实现高质量充分就业具有坚实的保证和良好的条件。

 

　　党的二十大报告提出，就业是最基本的民生。强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业。近日召开的中央经济工作会议在部署明年经济工作时强调“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”。

　　如何看待当前的就业形势？从长期看，我国就业面临哪些挑战？总量压力还大不大？应如何应对？

　　确保就业形势稳定有较多积极因素

　　临近岁末，今年我国就业形势整体如何？

　　“今年以来，面对复杂严峻的内外部环境和疫情等超预期因素冲击，稳就业面临风险挑战。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力以赴稳就业保就业，就业形势保持总体稳定。”人社部就业促进司有关负责人说。

　　城镇新增就业已完成全年目标任务。人社部数据显示，1至11月，全国城镇新增就业达到1145万人，提前完成1100万人的全年目标任务。

　　城镇调查失业率保持基本稳定。1至11月份，全国城镇调查失业率平均值为5.6%。今年以来，受国际环境复杂严峻、国内疫情新发多发等因素影响，二季度前期经济有所下滑，4月份全国城镇调查失业率上升至6.1%。但随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地，就业形势总体改善，三季度城镇失业率总体比二季度下降，进入四季度失业率虽有所上升，但保持基本稳定。

　　劳动力市场求人倍率继续保持在1以上。三季度，公共就业服务机构和市场机构求人倍率均在1以上。其中，100个城市公共就业服务机构求人倍率为1.31。

　　城乡困难群体就业得到积极保障。截至11月底，全国脱贫劳动力务工规模达到3278万人，比2021年底增加133万人，增长4.2%，超额完成年度目标任务；1至11月，城镇失业人员再就业人数476万人，就业困难人员就业人数163万人。

　　“从11月的情况看，受疫情大面积反弹影响，就业增长放缓，失业率有所上升。”人社部就业促进司有关负责人说，但随着疫情防控优化政策和稳经济各项举措进一步落实，我国经济逐步恢复，将带动就业需求扩大，增加就业岗位，就业形势逐步改善，保持总体稳定仍具有较多有利条件。

　　该负责人分析，随着疫情防控优化调整措施逐步落实，生产生活秩序逐步恢复，交通物流、居民出行逐步增加，将带动住宿、餐饮、旅游等服务业恢复。服务业就业容量大，随着接触型聚集型服务业恢复改善，将有利于吸纳劳动力就业。此外，各地区各部门强化就业优先政策，深入实施减负稳岗扩就业措施，积极拓展就业空间，加大重点群体就业帮扶，也将为就业稳定提供有力保障。

　　就业总量压力仍将长期存在

　　从长期看，我国就业面临哪些挑战？

　　研究就业形势，离不开对劳动力供给的研究。

　　“劳动力供给，主要由劳动年龄人口和劳动参与率决定。” 国务院发展研究中心社会发展研究部部长李建伟说，根据人口普查数据，我国15至59岁的劳动年龄人口于2010年达到峰值，为9.2亿人，此后进入负增长，2021年劳动年龄人口为8.8亿人。

　　劳动参与率，则是指有劳动能力、就业意愿的人口占劳动年龄人口的比率。李建伟表示，受教育年限延长等因素影响，未来一段时间，我国的劳动参与率将进一步降低。按照两项指标自身发展趋势推算，今后一个时期我国劳动力数量将呈下降趋势。

　　劳动力供给的减少，是否意味着就业总量压力不再存在呢？

　　人社部就业促进司有关负责人表示，这种减少只是高位上的放缓，我国仍是人口和劳动力最多的发展中国家之一，就业总量压力仍将长期存在。“以今年为例，需要在城镇就业的新成长劳动力近1600万人，加上上千万的城镇登记失业人员，就业总量压力依然较大。”该负责人说。

　　另一方面，由于不确定不稳定因素增多，劳动力需求将受到影响。

　　“劳动力需求作为派生需求，主要受经济增长、资本及技术禀赋以及产业结构等因素影响。”李建伟说，特别是，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，外部环境动荡不安，给我国经济带来的影响加深。

　　“这导致部分行业企业稳岗压力有所加大，岗位需求恢复还有一个过程。”人社部就业促进司有关负责人说，因此，从长期看，我国是一个有着14亿多人口的发展中国家，也是劳动力资源最丰富的国家，解决就业问题仍然是一项长期的重大战略任务。

　　新一轮科技革命将带来新机遇新挑战

　　采访中，受访专家纷纷表示，未来一段时间，技术进步将成为影响我国就业的重要变量。

　　“新一轮技术革命涉及实体和虚拟经济，覆盖制造、信息、金融、安全、教育、医疗、能源以及生活服务等几乎所有行业和领域，将重构生产、分配、交换、消费等经济活动各环节，以及生产要素的重新配置，也对就业产生了广泛和深刻的影响。” 中国劳动和社会保障科学研究院院长莫荣说，科技革新对就业的影响既有“就业创造效应”，也有“就业替代效应”，还有“就业变革效应”，且三种效应正在我国劳动力市场上叠加显现。

　　从就业创造效应看，新技术的发展会使就业市场发生积极变化，催生出一批新模式、新业态，带来新兴产业发展和经济增长加速，直接创造新的岗位需求。“观察劳动力市场，近年来科学研究、技术发明、创业设计、产品研发、工程师、程序员管理咨询师等方面的人才需求不断增加。”莫荣说。

　　从就业替代效应看，新技术的发展应用将会带来更多标准化就业岗位的替代。例如，简单劳动岗位将快速流失，一线操作工、电话客服、窗口柜员等职业需求将减少甚至消失，翻译、销售、简单咨询等非程序化岗位也有可能被有限替代，使得短期内岗位减少，用工需求明显减弱。

　　从就业变革效应看，过去10年，全球劳动力市场的一项重大变革就是互联网平台就业人员大幅增加。莫荣表示，互联网平台将“工作”细分为具体的“任务”，通过“众包”方式提供给众多劳动者。互联网平台就业岗位具有劳动关系松散、进出自由、工作时间灵活、自主性强等新特征。

　　三重效应，将对劳动力需求产生怎样的影响？李建伟表示，历次产业革命经验表明，技术进步会对就业产生“替代效应”，通过淘汰旧的生产方式，在短期内会对就业产生明显的破坏。同时，广义的技术进步也会带来就业的“创造效应”，随着新技术大规模应用，将带来生产率的提高和新产品及中间产品的扩张，会创造新的就业岗位。

　　“综合来看，只要生产扩张带来的就业‘创造效应’大于技术进步带来的‘替代效应’，就不会出现大规模失业问题。” 李建伟说。

　　人社部就业促进司有关负责人表示，从这几年的经验看，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字经济、“双创”加快发展，新型城镇化、乡村振兴孕育巨大发展潜力，新的就业增长点不断涌现，劳动力市场协同性增强，劳动力整体受教育程度上升，社会性流动更加顺畅，为促进就业夯实了人力资源支撑。

　　“一方面，我国发展仍然处于重要战略机遇期，党中央、国务院高度重视就业问题，将就业置于宏观政策层面，坚持经济发展就业导向，部署实施就业优先战略，推出一系列促进就业的政策措施，构建经济增长和促进就业良性循环，为实现高质量充分就业提供了根本保证。”人社部就业促进司有关负责人说，另一方面，我国已转向高质量发展阶段，以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建，为就业长期稳定创造了良好条件。

　　“只要充分发挥好这些积极因素，坚定不移办好自己的事情，就能在应对风险挑战中开创就业工作新局面。”该负责人说。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月29日 11 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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