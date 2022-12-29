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年货热迎来快递业务高峰 多地快递逐步通畅

2022年12月29日08:58 | 来源：经济日报
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原标题：年货热迎来快递业务高峰 多地快递逐步通畅

　　近日，随着京东、淘宝、拼多多等电商平台先后启动年货节，快递业迎来新一波业务高峰。与此同时，多家快递企业也宣布2023年继续“春节不打烊”，千方百计满足人民群众的寄递需求。

　　年货高峰期即将到来，各地快递物流是否通畅？年货快递能否及时送达？末端配送能力如何？对此，记者进行了采访。

　　多地快递逐步通畅

　　国家邮政局数据显示，2022年12月以来，全国邮政快递业务量迎来新一轮业务高峰，全国单日揽收量保持在3.6亿件以上。“双12”当天，全国邮政、快递企业共揽收邮（快）件4.53亿件，与上年基本持平。12月1日至12日，全网揽收量约43.03亿件，同比上升5.6%。受疫情和业务高峰双重影响，全国多地出现部分快件积压，服务时限有所延迟。

　　12月20日，国务院常务会议指出，要尽快解决有的地方物流“最后一公里”不畅问题。12月21日，国家邮政局召开专题会议进行部署，在国家邮政局指导下，北京、天津、浙江等地纷纷出台保通保畅措施，强化快递末端配送能力，切实畅通末端“微循环”，为最后一公里的畅通保驾护航。

　　“此前出现一定程度的快件积压、快递变慢主要受几个因素影响。”北京市邮政管理局党组书记、局长金京华分析，一方面因为部分快递员生病了，无法上岗，快递企业一线收派人员比较紧张；另一方面正值业务旺季，快递投递量较12月初持续增长，投递压力持续加大。此外，北京及京外的部分散货仓、分拨中心发生疫情，影响了产能，降低了快件打包分拣、中转处理的时效。

　　为努力维护寄递渠道畅通，保障快递末端服务，邮政快递企业纷纷行动，协调相关快递企业全国总部调派京外力量支援北京。截至目前，北京快递企业产能已恢复正常水平，人员上岗率接近90%，京内分拨中心已基本不存在超期未处理的积压件，快递末端投递效率明显提升。

　　做好“春节不打烊”服务的衔接对快递企业来说是重大考验。记者了解到，为保障商家确定性履约和消费者购物体验，不少快递企业已和电商平台达成特约协定，将为平台商家提供专属保障权益和优质的物流履约服务。此外，部分快递企业还专门成立了“春节不打烊”专项保障组，对接各大主流电商平台，针对不同区域制定具体方案，在运营网络、路由规划、市场客服等全方面进行专项优化，全面助力年货节电商大促。

　　多措并举解决用工缺口

　　随着春节临近，节日年货消费需求不断增长，且快递员今年返乡过年意愿较高，邮政快递企业春节期间用工均面临较大压力。

　　为鼓励电商平台和邮政快递企业持续提供快递、外卖服务，上海市发布通知明确，将阶段性发放稳岗补贴；江苏省无锡市也宣布，自2022年12月21日至2023年1月31日将发放总计2000万元的邮政快递行业返岗稳岗补贴和物资补助。

　　记者了解到，多家邮政快递企业正在为即将到来的年货高峰期储备人力、运力。为应对春节货量高峰，菜鸟将通过自营物流菜鸟直送（丹鸟）、加盟式菜鸟驿站等多种方式加大送货上门力度，并通过激励等方式提升人员留岗率，保证业务正常运营。预估留守人员在“春节不打烊”期间单人额外获得补贴平均在2000元左右。

　　为进一步提高末端配送效率，京东物流表示，一方面开启“夜派”模式，延长夜间派件时长，订单派送过程启用优先派送机制，确保医药、母婴、生鲜等订单实现优先配送；另一方面，在北京常态化运营的约100台智能快递车不仅为社区提供无接触配送服务，还在社区与快递站点之间接驳，并与京东健康合作提供药品夜间配送服务。

　　专家表示，2023年元旦、春节两节间隔时间短，业务高峰持续时间长，叠加天气因素影响，快递时效影响或将延续。因此，消费者如需购置年货，建议提早计划、下单。

　　国家邮政局相关负责人表示，全行业也要充分认识邮政快递网络畅通的极端重要性，认真部署打通行业运行堵点卡点和“春节不打烊”工作，最大限度降低疫情对人民群众生产生活和经济社会发展的影响。

　　农村寄递服务持续完善

　　果园采摘后，直接运往分拣车间，分拣、打包、装车……进入12月，江西省永丰县一箱箱脐橙、柚子通过快递从田间地头发往全国各地。江西省永丰县上溪乡礼坊畲族村党支部副书记余拔焕介绍，为开拓特色农产品线上销售渠道，上溪乡与中国邮政“邮雁到家”合作对接，帮助多个家庭农场的果农实行产地仓储、冷链运输、末端配送全链条服务。

　　随着快递进村工程的深入开展，农村寄递物流体系不断完善，农村网购和农产品上行寄递需求持续增强。国家邮政局数据显示，目前全国建制村快递服务覆盖率已达90%，每天1亿多件快递包裹在农村进出。

　　末端配送作为直接面向消费者的重要环节一直饱受诟病，农村也不例外。浙江省松阳县共配中心快递员魏武军坦言，以前他们只负责配送一个品牌快递，有的消费者取完快递后，还常常打听另一家快递点在哪里。现在将不同品牌的快递汇到一起共同配送，消费者取快递更方便，网点经营成本和人力成本也显著降低。

　　目前，建设乡村服务合作站点、共同配送等方式已在不少乡村先行先试。比如，菜鸟近年来启动共配项目，推动县域多家快递企业成立合资公司，共享人力资源、共用一套配送系统和设备。截至目前，菜鸟乡村共同配送业务已建设县、乡、村三级共配站点近5万个，平均可帮助县域共配快递企业降低成本近50%。

　　国家邮政局市场监管司副司长林虎说，下一步，国家邮政局将推广农村寄递末端共同配送。鼓励资源整合共享，共建农村寄递公共配送中心；推进村级寄递物流综合服务站建设；进一步畅通农产品寄递渠道，更好服务乡村振兴。（记者 吉蕾蕾）

(责编：赵竹青、陈键)
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