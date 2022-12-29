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改善社会心理预期提振发展信心

戴小河、邹多为、王优玲
2022年12月29日08:59 | 来源：新华网
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原标题：改善社会心理预期提振发展信心——学习中央经济工作会议精神做好经济工作述评之四

　　前不久闭幕的中央经济工作会议指出，明年经济工作千头万绪，要从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，纲举目张做好工作。

　　这次会议牢牢抓住影响当前我国发展预期和市场信心的关键问题，明确任务、作出部署。各地各部门要准确把握中央经济工作会议要求，坚持稳字当头、稳中求进，着力稳预期、强信心，推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

　　坚定信心 我国经济长期向好的基本面没有改变

　　元旦临近，不少航空公司的机票预订量明显“火热”起来，许多人开始规划即将到来的假期出行。

　　眼下，工厂赶订单、工地抢时间、商场堂食重新营业……随着疫情防控措施调整优化，大江南北，升腾的烟火气、找回的忙碌劲彰显着各地重新焕发的活力。

　　中央经济工作会议指出，明年经济运行有望总体回升，并要求“坚定做好经济工作的信心”。

　　“爬坡过坎，信心比黄金更重要。”国务院发展研究中心副研究员杨光普表示，明年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，要把握经济恢复关键期，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，用实招细招扭转市场预期，推动经济运行整体好转，从而实现明年经济发展目标任务。

　　长路有险夷。越是面对风险挑战，越要用辩证、长远的眼光研判未来发展。提振市场信心，需要保持定力，把握大势，朝着高质量发展稳步前行。

　　从国内看，虽然今年经济增长与年初的预期目标存在差距，但其他多项指标都较好完成，预计全年经济总量将超过120万亿元；今年前11个月，全国城镇新增就业1145万人，完成1100万人的全年目标任务；居民消费价格指数同比上涨2%，在全球通胀压力高企的背景下，我国物价形势保持总体稳定，一些面向未来的结构性指标更有突出表现，发展质量稳步提升。放眼世界，过去三年我国经济年均增长4.5%左右，明显高于世界平均水平，经济“成绩单”弥足珍贵。

　　当前，我国疫情防控进入新阶段，要按照党中央部署，因时因势优化调整疫情防控政策，保障好群众的就医用药，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防控，着力保健康、防重症，确保防控措施调整转段平稳有序。

　　与此同时，今年已经出台实施一系列扩大有效需求、促进结构优化的政策，政策效应将持续显现。明年还将根据实际需要陆续出台新政策、新措施。存量政策、增量政策叠加发力，将给经济恢复发展带来重大积极影响。

　　中央财经委员会办公室分管日常工作的副主任韩文秀认为，预计明年上半年特别是二季度社会生产生活秩序会加快恢复，经济活力会加速释放。“我们有信心、有条件、有能力推动我国经济运行整体好转。”

　　关键处着手 着力稳住预期和信心

　　着力扩大国内需求、加快建设现代化产业体系、切实落实“两个毫不动摇”、更大力度吸引和利用外资、有效防范化解重大经济金融风险——从战略全局出发，从改善社会心理预期、提振发展信心入手，会议明确提出明年要做好的重点工作。

　　“着力扩大国内需求”，在各项工作中位居首位。

　　总需求不足是当前经济运行面临的突出矛盾，也是市场主体感受最为直接的困难。

　　中共中央、国务院日前印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》，国家发展改革委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》……近段时间，宏观政策朝着促消费、扩内需的方向持续加力。

　　中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。近日，各地在促消费上积极作为。成都面向全国游客发放累计价值1000万元的文旅消费券；福建安排2亿元支持各地发放消费券；海南启动“海南离岛免税跨年狂欢季”……增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。

　　“明年加大宏观政策调控力度，同时优化调整疫情防控政策，有利于恢复消费，扩大内需，从而有利于促进经济运行在合理区间。”全国政协经济委员会副主任宁吉喆说，相信在着力扩大内需等各项政策的作用下，在各方面的共同努力下，明年我国经济一定会迎来整体好转。

　　提振各类市场主体的发展是稳预期的重中之重。对此，会议强调，要切实落实“两个毫不动摇”。

　　“前几年曾经出现过民营经济退场论，近一段时间也曾出现一些不正确的议论，对‘两个毫不动摇’，党和政府的态度是鲜明的，立场是坚定的。”韩文秀说，“我们毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。”

　　今年以来，在全球疫情反复、世界经济复苏乏力、国际环境复杂演变的背景下，我国吸引外资逆势增长，前11个月，我国实际使用外资金额11560.9亿元，同比增长9.9%。

　　会议提出，要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。

　　实施新版鼓励外商投资产业目录，出台15条举措以制造业为重点促进吸引外资，推动利用外资高质量发展……超大规模国内市场，持续优化的营商环境，越开越大的开放大门，中国持续吸引世界目光。

　　韩文秀说，要依托我国超大规模市场优势，以国内大循环吸引全球资源要素，提升贸易投资合作质量和水平；扩大市场准入，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，有针对性做好外资企业服务工作；积极推动加入高标准经贸协议，深化国内相关领域改革。

　　以质取胜 推动高质量发展取得新成效

　　高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。会议提出，要准确把握明年经济工作部署要求，敢担当，善作为，察实情，创造性抓好贯彻落实，努力实现明年经济发展主要预期目标，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效。

　　信心和动力来自对中国经济发展趋势和规律的深刻把握。明年经济工作千头万绪，挑战越多、困难越大，越彰显出坚持高质量发展是中国经济发展的必然逻辑。

　　“要更好统筹经济质的有效提升和量的合理增长，坚持以质取胜，以量变的积累实现质变。”中央经济工作会议提出的这一要求，彰显了经济发展“质”与“量”的辩证关系，为做好明年经济工作指明了方向。

　　要加大宏观调控政策力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

　　积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线……中央经济工作会议对五大政策作出周密部署，各项政策各有侧重、精准发力，又以高质量发展为共同目标，努力实现最优政策组合和最大整体效果。

　　一系列政策相继落地实施，为实现经济质的有效提升和量的合理增长提供支撑。同时，要坚定不移深化改革开放，坚持把发展放在自己力量的基点上，为高质量发展注入持久动力。

　　近日，国务院批复同意在沈阳市、南京市等6城市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年——此次试点扩围，进一步探索制度型开放路径，有利于打造我国服务业开放新高地。

　　开展科技人才评价改革试点、深化现代职业教育体系建设改革、33地获批新设跨境电商综合试验区，北交所探索特色制度支持中小企业创新发展……一系列政策加快节奏，从制度层面提振长期发展的信心。

　　经济要发展，不仅在于体量和规模，更在于是否有强大的产业体系和科技实力。会议要求，“加快建设现代化产业体系”“狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业培育壮大”“突出企业科技创新主体地位”。

　　中国国际经济交流中心副理事长王一鸣表示，加快建设现代化产业体系，不仅有利于供给端加快恢复，带动需求扩张和经济运行整体好转，而且有利于优化生产要素配置，推动产业结构升级，提高发展质量和效益，不断提振社会预期和发展信心，为全面建设社会主义现代化国家奠定更加坚实的基础。

　　展望2023年，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，资源要素条件可支撑。各地各部门要切实贯彻落实中央经济工作会议要求，坚定信心，奋力拼搏，就一定能推动经济运行整体好转，以高质量发展新成效为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

(责编：赵竹青、陈键)
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