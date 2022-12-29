张亮

原标题：新时代新征程新伟业·二十大精神在基层丨在农村产权流转交易中心聆听改革脉动

严冬时节，宁夏平罗县高仁乡六顷地村村民征瑞婷冬闲心不闲，已经开始谋划开春的农业生产了。她拿起手机操作一番，不到半个小时，一笔以自家土地承包经营权为抵押的10万元贷款就审核完毕等待放款。这是平罗县农村产权流转交易市场的日常一幕。

“党的二十大报告指出，深化农村土地制度改革，赋予农民更加充分的财产权益。平罗县深入探索农村土地制度和产权制度改革，集成29项改革任务协调推进，初步建立了一个有序而活跃的农村产权流转交易市场。”平罗县农村综合改革服务中心主任顾思伟说。

走进平罗县农村产权流转交易中心，土地流转、宅基地退出、产权抵押贷款、集体经营性建设用地入市等不同业务窗口一字排开。得益于和产权改革同步进行的数字化交易平台建设，实体窗口前办业务的人虽然不多，但一笔笔产权交易、抵押贷款正在后台繁忙地进行。

平罗县宝丰镇宝丰村是一个资源禀赋和交通条件都不突出的村庄，村集体经济一度靠着出租地皮、厂房不温不火，年收入不到3万元。平罗县探索农村集体经营性建设用地入市后，宝丰村敏锐地抓住这个机会，整合50余亩村集体经营性建设用地拿到产权交易市场上寻找买家。很快，福建农林大学林占熺教授团队看中了这块地，不仅以380多万元的价格拿下这片土地，还将菌草技术的全产业链项目落户宝丰村。

这笔“土地出让金”给宝丰村发展产业化的村集体经济提供了第一桶金。投资建设香菇种植大棚，购买大型机械成立农机服务队，宝丰村村支书刘毅带着乡亲们热火朝天地干了起来。“我们的目的就是要把村集体经济和村民们紧密地嵌入到企业的产业链中，谋求共同发展。今年村集体经济收入超过100万元，村民户均从菌草产业链中增收1.5万元。”刘毅掰着指头算道。

党的二十大报告提出，保障进城落户农民合法土地权益，鼓励依法自愿有偿转让。平罗县在盘活农村土地资源，激活农村产权交易的同时，更加注重对农民根本权益的保护。在允许农民自愿有偿退出农村产权的过程中，平罗县还给农民将来能回到农村留有后路。今年起，平罗县选择在一个乡镇试点宅基地资格权证发放工作。

平罗县高庄乡幸福村村民安红波常年在外跑大车，父母孩子也都在县城稳定生活。今年，他选择领取一纸宅基地资格权证书后，将无人居住的老宅交给村集体收储复耕。“老家的房子早就不能住人了，一直没拆主要是想用旧房子把这块宅基地占着。万一老了想回农村了还有块自己的地。今年政府给发的这个宅基地资格权证书就起到这个作用，所以老房子就可以放心拆了。”安红波说。

“平罗县今年试点宅基地三权分置，对宅基地使用权和资格权分置确权。进城农民领取资格权证后，将来只要想回农村，村里就会给他重新批一块宅基地建房，保障他们进得了城，回得了村。”平罗县农村综合改革服务中心副主任马晓芳说。

权属明晰起来，要素流动起来，平罗县这个特殊的农村“大集”累计产权流转交易额已经超过60亿元。“接下来我们将继续深入贯彻党的二十大精神，不断探索农村改革新举措，为乡村振兴提供更加充分的要素保障。”顾思伟说。

(责编：赵竹青、陈键)

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