原标题：2022年我国有效发明专利产业化率创五年新高

新华社北京12月28日电（记者王琳琳）国家知识产权局在28日举行的12月例行新闻发布会上发布了《2022年中国专利调查报告》。调查显示，2022年我国有效发明专利产业化率为36.7%，创近五年新高，反映了我国知识产权转移转化支撑实体经济创新发展的能力持续增强。

从调查数据看，企业带动全国专利产业化率持续提升。国家知识产权局战略规划司司长葛树介绍，2022年，我国企业有效发明专利产业化率为48.1%，较上年提高1.3个百分点。我国国内发明专利有效量中近七成由企业拥有，随着企业专利产业化能力不断提高，其创新成果转移转化主体地位在不断强化。

其中，创新型企业专利产业化水平相对较高。葛树介绍，2022年，国家高新技术企业、专精特新“小巨人”企业发明专利产业化率分别比我国企业平均水平高8个和17.2个百分点。我国知识产权优势示范企业发明专利产业化率达到61.3%，示范带头作用显著。

此外，调查显示，2022年，港澳台商投资企业发明专利产业化率最高，为66.8%；其次是外商投资企业，为54.4%；民营企业、国有企业相对较低，分别为48.4%和41.6%。说明内资企业专利产业化水平仍有提升空间。

随着我国知识产权保护状况持续改善，专利侵权行为得到有效遏制。调查显示，2022年，我国专利权人中遭遇过专利侵权的比例为7.7%，低于“十三五”期间10%以上的比例，更显著低于“十二五”期间最高28.4%的比例。调查还显示，企业遭遇专利侵权后维权方式更趋多元。有45.3%的专利权人了解专利侵权惩罚性赔偿制度，说明知识产权“严保护”理念更加深入人心。

据介绍，中国专利调查是经国家统计局批准的部门统计调查制度，旨在调查分析我国专利创造、保护、运用状况。调查工作迄今已连续开展15年，2022年的调查范围覆盖我国24个省（区、市），涉及1.8万个专利权人，问卷回收率达到82.1%。

(责编：赵竹青、陈键)

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