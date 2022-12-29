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我国首个大型页岩气田再创两项纪录

2022年12月29日09:02 | 来源：新华社
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原标题：我国首个大型页岩气田再创两项纪录

在我国首个进入商业开发的大型页岩气田——中国石油化工集团有限公司江汉油田涪陵页岩气田迎来勘探开发10周年之际，中国石化12月28日宣布，涪陵页岩气田焦页12号平台18口气井全部完井，其中投产气井16口，采收率达44.3%，创下了我国页岩气开发平台井数最多、井组采收率最高两项纪录。

涪陵页岩气田位于重庆市涪陵区，2012年12月开始建设，2014年3月进入商业开发，实现了我国页岩气重大勘探突破，是川气东送管道重要气源之一，已为长江经济带沿线70多个城市送去了绿色清洁能源。

中国石化涪陵页岩气公司当日发布《涪陵页岩气田勘探开发10周年社会责任报告》。数据显示，十年来涪陵页岩气田累计探明储量近9000亿立方米，截至2022年11月底，日产页岩气达到2270万立方米，累计生产页岩气532亿立方米。

页岩气是从页岩层中开采出来的非常规天然气，成分以甲烷为主，是一种清洁、高效的能源资源和化工原料，可用于居民燃气、城市供热、发电、汽车燃料和化工生产等。（记者周凯、朱高祥）

(责编：赵竹青、陈键)
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