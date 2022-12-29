原标题：节前走市场丨运输提速 保障居民蔬菜肉类供应不断档

再过几天，就是元旦假期了。市场保障供应情况如何？果蔬肉蛋粮油丰富吗？我们的记者走访了多地果蔬交易市场和超市，一起去看看。

蔬菜肉类供应不断档 保障居民“菜篮子”

走进四川绵阳盐亭县的一个大型超市，记者看到，粮油蔬菜区，大米、食用油、鸡蛋、肉类、水果、蔬菜等生活必需品品种齐全，供应充足。

临近中午，在北京的这家生鲜超市，前来购物的人逐渐多了起来。超市负责人告诉记者，这几天客流量明显增多，烟火气也越来越浓。

为满足节日期间日益增长的市场需求，多地加大物资储备。记者在江苏溧阳最大的农副产品物流中心了解到，这里每天蔬菜到货量达到120吨，储备物资近300吨，包括土豆、青菜、大白菜等。

在冬季，牛羊肉也颇受消费者喜爱。多位摊主表示，近期的牛羊肉销量明显增加，市场供货量充足。

国家发改委监测数据显示，北京，上海，广州，深圳，成都等各大中城市已普遍制定保供稳价应急预案，成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备较为充足，重要民生商品供给充裕。

“南菜北运”加速 丰富百姓餐桌

百姓丰富的冬季餐桌，离不开“南菜北运”“西果东输”这两大快速通道。随着各项政策落地和配套设施的完善，各地消费者也都能品尝到舌尖上的第一口“鲜”。

广西百色右江区是我国“南菜北运”重要基地之一。入冬以来，各类蔬菜郁郁葱葱。秋冬菜种植大棚里，一排排富贵黄皮尖椒挂满枝头，菜农们正忙着采摘、分拣、包装，把尖椒销往各地。

当地的大型农副产品综合批发市场，工人们动作娴熟地收果、冲洗，挑拣，装箱，入冷库，装车，一件件圣女果从冷库进进出出，运往全国各地。

记者在现场了解到，当地已经建成成熟的预冷处理和冷链运输体系，能够确保长途运输下，果蔬依然保持新鲜。这段时间，外地客商收购数量增多，农产品销售渠道通畅。

江西会昌今年也建成了产地智能供应链中心，涵盖智能分选中心、流向分拣中心和冷藏库三大功能区。在智能分选中心，一颗脐橙可以一站式完成清洗、称重、大小筛选、糖度测定、外观瑕疵检测等步骤，高度自动化的分选设备每小时能分选20吨脐橙。在流向分拣中心，高速分拣线则能快速对打包好的订单进行信息识别和流向分拣，订单日处理能力可实现15万单，让脐橙订单能够快速发往全国。

为保障海南冬季瓜菜尽快抵达全国人民的餐桌，海口新海港为货车过海提供“绿色通道”，设置“一站式支付”功能。今年港口还为冬季瓜菜开通了货车专班，提升货运车辆流通效率。

供需两端齐发力 全力保障蔬果产销有序

在走访中，记者发现，不少大型果蔬贸易中心也开始布局中小城市，提升县域商贸服务和物流配送能力。作为城市和农村之间的枢纽，县城的农产品上行速度正不断加速，满足消费者的生活需求。

辽宁盘锦新建成的东北新发地农产品供应链中心，共有精品区、国产区、芒果交易专区、香蕉交易专区、车载交易区等19个交易大厅，每个大厅里约有40多个档口，主要经营蔬菜、水果、米面油及调料等。

记者在市场了解到，最近几天，每天有一千多辆大小货车进出，农产品日均交易量5000吨。在以往，当地经销商原本需要到北京新发地市场进货，现在，这些货品可以直接在东北新发地进货了，缩短运输距离1000多公里。

立足盘锦，覆盖辽宁，辐射东北三省及蒙东地区，东北新发地未来将容纳1100户固定商户、1500户临时商户、1300户流动商户和超万种商品品类，预计果蔬年交易量达650万吨，这里将成为东北的“菜篮子”和“果盘子”，将有更多的全国优质农产品从这里走上消费者餐桌。

山东兰陵是上海市首批全国性外延基地，蔬菜种植面积常年稳定在120万亩，产量500万吨以上。一大早，在鲁南蔬菜批发市场，工人们正忙着装箱、搬运。一辆辆运输车辆装满了新鲜蔬菜，即将销往长三角市场。

近日，通过系统行情分析，当地了解到长三角地区对冬季生菜、白菜等叶菜，以及辣椒、黄瓜等需求量较大。各蔬菜基地增加了冬菜的供应，确保前端生产和末端产销顺畅。

（总台央视记者 岳群 陈钰洁 李超 金歆竹 四川台 江苏台 广西台 百色台 江西台 会昌台 辽宁台 山东台）

(责编：赵竹青、陈键)

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