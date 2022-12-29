张建、段续、王帆

原标题：“猫冬”变“忙冬” 寒天施工忙——长春加快汽车产业发展观察

寒冬腊月，滴水成冰，本是东北“猫冬”时节。然而，“新中国汽车工业摇篮”吉林省长春市正把“猫冬”变“忙冬”，以“一刻不能等、一刻等不得”的发展劲头加快汽车产业转型升级。

一汽解放卡车厂总装车间（新华社记者张建 摄）

位于长春市西南的长春汽车经济技术开发区，是全国唯一一个以汽车产业命名的国家级开发区，一汽总部就坐落于此。这里也是红旗、解放、大众等汽车品牌的生产基地，还拥有麦格纳等340家中外零部件企业。在这里，极寒天气没有阻挡一批新能源汽车大项目建设步伐。

走进一汽和比亚迪合资动力电池项目——一汽弗迪建设现场，零下十几度的天气、厚厚冰雪覆盖的道路，并没有挡住机器轰鸣、车辆穿梭、工人劳作，一派热火朝天的施工景象呈现在记者面前。

据介绍，该项目总投资135亿元，项目全部达产后将满足100万台电动车配套需求，实现产值200亿元以上，是东北发展新能源汽车产业的标志性项目。

极寒天气下施工，施工方想尽办法。以混凝土浇筑为例，一汽弗迪新能源科技有限公司综合管理部部长史红梅说，通过在混凝土原材料和搅拌水中增加早强剂和防冻剂、浇筑完毕后采用塑料薄膜和棉被覆盖等举措，我们克服了极寒天气混凝土施工难题。

“在疫情、极寒天气等多重冲击下，政府为我们解决了用电、材料等很多棘手问题，让我们能够与时间赛跑，为项目尽快建成投产创造了条件。”史红梅说。

距一汽弗迪项目不远，今年正式开工的奥迪一汽新能源项目于近日在极寒中迎来暖封闭，目前正在紧张进行厂内地面混凝土和机电系统施工。该项目用5个半月实现暖封闭，比原计划工期提前一个月。

基建项目负责人刘冬林说，极寒天气施工，科技支撑也少不了。奥迪一汽借助高精度的3D扫描技术、VR技术等数字化工具，跨地区线上高效合作，加快了项目施工进度。

奥迪一汽新能源项目计划投资额超300亿元，将于2024年建成投产。自项目规划以来，长春市随即组建项目专班，仅用2天即办理完成“土地使用证”“规划许可证”“施工许可证”等必要手续。汽开区管委会还为项目全过程服务，加快项目建设速度。

不仅项目建设忙，长春市近期还举办了多场招商大会，采取线上线下方式广邀客商前来分享汽车产业转型发展和老工业基地全面振兴新机遇。以奥迪一汽新能源汽车产业链招商大会为例，一场大会就吸引了数百家零部件企业参会，签约项目24个，引资额64.93亿元。

长春市还专门出台了投资和项目建设百日攻坚行动方案，相关举措正在陆续见效。统计数据显示，截至目前，长春已有冬季不停工项目107个，总投资2005亿元，年度计划投资262亿元。

(责编：赵竹青、陈键)

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