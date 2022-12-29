人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

六部门在78个城市联合开展典型地区再生水利用配置试点

2022年12月29日09:05 | 来源：新华网
小字号

原标题：六部门在78个城市联合开展典型地区再生水利用配置试点

　　新华社北京12月28日电 记者28日从水利部了解到，水利部等六部门近日联合印发通知，公布典型地区再生水利用配置试点城市名单，明确在29个省区市的78个城市开展典型地区再生水利用配置试点。

　　加强再生水利用配置，有利于提高污水再生利用率，缓解水资源供需矛盾，改善水生态环境质量，促进经济社会发展全面绿色转型。由水利部、国家发展改革委、住房城乡建设部、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部联合印发的通知要求，试点所在省区市人民政府相关部门要指导试点城市抓紧启动试点建设，着力落实已批准的试点实施方案，如期高效完成试点目标任务。

　　水利部相关负责人表示，下一步，水利部将联合有关部门，指导各地区试点城市严格落实审批通过的试点实施方案，从优化再生水利用规划布局、加强再生水利用配置管理、扩大再生水利用领域和规模、完善再生水生产输配设施、建立健全再生水利用政策五个方面，深入推动试点建设，适时开展试点中期评估与总结验收，确保如期实现试点目标任务。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
稳就业有信心有底气
　　核心阅读今年1至11月，全国城镇新增就业达到1145万人，提前完成全年目标任务，就业形势保持总体稳定。未来，虽然我国依然面临较大的就业总量压力，但新一轮技术革命和产业变革的深入发展，将为就业带来新机遇。…
中国民航局：取消入境航班75%客座率限制 2023年1月8日起实施
　　人民网北京12月28日电 （记者杨虞波罗）今日，中国民航局发布《关于恢复国际客运航班工作方案的通知》，制定恢复国际客运航班工作方案，自2023年1月8日起实施。 具体措施如下： 不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施，中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部