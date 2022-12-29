原标题：六部门在78个城市联合开展典型地区再生水利用配置试点

新华社北京12月28日电 记者28日从水利部了解到，水利部等六部门近日联合印发通知，公布典型地区再生水利用配置试点城市名单，明确在29个省区市的78个城市开展典型地区再生水利用配置试点。

加强再生水利用配置，有利于提高污水再生利用率，缓解水资源供需矛盾，改善水生态环境质量，促进经济社会发展全面绿色转型。由水利部、国家发展改革委、住房城乡建设部、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部联合印发的通知要求，试点所在省区市人民政府相关部门要指导试点城市抓紧启动试点建设，着力落实已批准的试点实施方案，如期高效完成试点目标任务。

水利部相关负责人表示，下一步，水利部将联合有关部门，指导各地区试点城市严格落实审批通过的试点实施方案，从优化再生水利用规划布局、加强再生水利用配置管理、扩大再生水利用领域和规模、完善再生水生产输配设施、建立健全再生水利用政策五个方面，深入推动试点建设，适时开展试点中期评估与总结验收，确保如期实现试点目标任务。

(责编：赵竹青、陈键)

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