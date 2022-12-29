原标题：两部门联合发文：强化关键绿色技术攻关

科技日报北京12月28日电 （记者刘园园）28日，由国家发展改革委、科技部联合印发的《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》（以下简称《实施方案》）正式公布。

该文件提出，到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。

《实施方案》确定了强化绿色技术创新引领、壮大绿色技术创新主体、促进绿色技术创新协同、加快绿色技术转化应用等9项重点任务。

关于强化绿色技术创新引领，《实施方案》提出，明确绿色技术创新方向，强化关键绿色技术攻关。组织实施“碳达峰碳中和关键技术研究与示范”“大气与土壤、地下水污染综合治理”“循环经济关键技术与装备”“长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理”等重点专项技术攻关，鼓励绿色技术创新主体积极参与，研发一批具有自主知识产权、达到国际先进水平的关键核心绿色技术。

在壮大绿色技术创新主体方面，《实施方案》提出，培育绿色技术创新领军企业，支持领军企业及其联合体承担国家科技计划支持的绿色技术研发项目。培育绿色技术创新领域专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业，加大对中小微绿色技术创新企业的支持力度。以满足市场需求为导向，优化绿色技术领域全国重点实验室、国家工程技术研究中心、国家技术创新中心、国家能源研发创新平台等创新平台基地布局，加大对绿色技术创新平台基地建设的培育和支持力度。

为加快绿色技术转化应用，《实施方案》明确，推进绿色技术交易市场建设，健全绿色技术推广机制，鼓励绿色技术产品应用。根据区域绿色技术发展优势和应用需求，布局建设若干国家绿色技术交易平台。

(责编：赵竹青、陈键)

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