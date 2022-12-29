人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

两部门联合发文：强化关键绿色技术攻关

2022年12月29日09:09 | 来源：科技日报
小字号

原标题：两部门联合发文：强化关键绿色技术攻关

　　科技日报北京12月28日电 （记者刘园园）28日，由国家发展改革委、科技部联合印发的《关于进一步完善市场导向的绿色技术创新体系实施方案（2023—2025年）》（以下简称《实施方案》）正式公布。

　　该文件提出，到2025年，市场导向的绿色技术创新体系进一步完善，绿色技术创新对绿色低碳发展的支撑能力持续强化。企业绿色技术创新主体进一步壮大。

　　《实施方案》确定了强化绿色技术创新引领、壮大绿色技术创新主体、促进绿色技术创新协同、加快绿色技术转化应用等9项重点任务。

　　关于强化绿色技术创新引领，《实施方案》提出，明确绿色技术创新方向，强化关键绿色技术攻关。组织实施“碳达峰碳中和关键技术研究与示范”“大气与土壤、地下水污染综合治理”“循环经济关键技术与装备”“长江黄河等重点流域水资源与水环境综合治理”等重点专项技术攻关，鼓励绿色技术创新主体积极参与，研发一批具有自主知识产权、达到国际先进水平的关键核心绿色技术。

　　在壮大绿色技术创新主体方面，《实施方案》提出，培育绿色技术创新领军企业，支持领军企业及其联合体承担国家科技计划支持的绿色技术研发项目。培育绿色技术创新领域专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业，加大对中小微绿色技术创新企业的支持力度。以满足市场需求为导向，优化绿色技术领域全国重点实验室、国家工程技术研究中心、国家技术创新中心、国家能源研发创新平台等创新平台基地布局，加大对绿色技术创新平台基地建设的培育和支持力度。

　　为加快绿色技术转化应用，《实施方案》明确，推进绿色技术交易市场建设，健全绿色技术推广机制，鼓励绿色技术产品应用。根据区域绿色技术发展优势和应用需求，布局建设若干国家绿色技术交易平台。

(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
稳就业有信心有底气
　　核心阅读今年1至11月，全国城镇新增就业达到1145万人，提前完成全年目标任务，就业形势保持总体稳定。未来，虽然我国依然面临较大的就业总量压力，但新一轮技术革命和产业变革的深入发展，将为就业带来新机遇。…
中国民航局：取消入境航班75%客座率限制 2023年1月8日起实施
　　人民网北京12月28日电 （记者杨虞波罗）今日，中国民航局发布《关于恢复国际客运航班工作方案的通知》，制定恢复国际客运航班工作方案，自2023年1月8日起实施。 具体措施如下： 不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施，中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部