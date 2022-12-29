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原标题：轨道上的粤港澳大湾区再添新翼

12月28日，全长29.2公里、设计时速为80公里的深圳地铁16号线正式投入运营，全线采用GOA4等级，全自动运行系统的6A编组列车。这条地铁线设计为“倒V”形，形似一只展翅东游的“海鸥”，被喻为轨道上的粤港澳大湾区新的一翼。至此，深圳市地铁线路全年新增里程达到128公里，形成了17条运营线路、559公里线网长度的网络格局，运营里程升至全国第四，网线密度、客流强度居全国首位，推动了粤港澳大湾区世界级城市群建设进程。

深圳地铁16号线设计建设创多个“首次”。

“深圳地铁16号线有13.3公里位于岩溶强发育区，占总长度的45.4%。”中国铁建深圳地铁16号线总承包部副经理李新泽说，溶洞形状极不规则，是困扰工程建设全过程的最大难题，在深圳地铁建设史上尚属首次。

龙东站处于岩溶强烈发育区，地层钻孔见洞率高，在基坑土方开挖时，基岩裂隙水在承压状态下会沿破碎带穿透黏土覆盖层涌出，涌水量超过400立方米/时。中国铁建建设者投入后退式注浆机、大功率水泵等各类设备30余台，注浆材料9000余吨，严格遵循“开挖一段、封闭一段”的施工组织方案，采用基底混凝土回填反压、后退式注浆封堵水力通道等技术措施，攻克了岩溶裂隙强烈发育特殊地质区域的深基坑土方开挖施工难题，实现深圳地铁建设史上岩溶极发育区首个地下车站封顶。

为解决盾构下穿岩溶地层易“栽头”“陷落”的难题，项目部联手铁建重工集团“量体裁衣”，对盾构机的刀盘型式、刀具类型、耐压能力等进行针对性研究、设计。坪山围站—坪环站区间是全线唯一以350米半径“双S”转向隧道，区间洞身位于中粗砂层、粉细砂层，自稳性差。中国铁建建设团队引进克泥效工法，以房屋沉降值控制3毫米以内的标准完成盾构下穿。

“我们在实践中摸索出了应对复杂地层施工的‘独家秘方’，盾构机多次顺利穿过岩溶强发育区和软硬不均地层，下穿高层建筑、河道、桥梁桩基、暗涵和重要市政管线等44处。”李新泽说。

深圳地铁16号线采用了全自动最高标准的GOA4设计，所有运营场景和紧急处理场景全部实现自动化，开通初期即可实现全自动无人运行。全线首次定义全自动运行“核心系统”。线路在设备层面以“全自动关键技术”为主线，推广了一系列新技术应用。

据李新泽介绍，深圳地铁16号线还开创性地突破了异地双加载等技术难点，搭建了主副“双活控制中心”。两个控制中心可自如地切换，实现了系统功能的最大化，同时还推出了国内首个“以行车指挥为中心”的智能运控系统技术路线，可极大提高行调的指挥效率，降低行调人员的劳动强度。

此外，该线路途经客家文化区，沿途有多个客家文旅地标，是国内首条与“客家文化”相结合、以“阳光+家”为文化主题的地铁线，车站设计从客家围屋和半月池形态提取设计元素，充分体现了极具深圳特色的“滨海客家”人文精神。

深圳地铁16号线起于龙岗区大运站，止于坪山区田心站，穿越大运新城、龙岗中心城、坪山中心区等重要城区，串联起深圳东进战略的枢纽门户区及核心引领区，连通深惠两地，组成了深圳市“东进战略”的骨干线路，采用全自动最高标准的GOA4设计，所有运营场景和紧急处理场景全部实现自动化，开通初期即可实现全自动无人运行，预测远期日运量接近百万人次，将极大地方便市民出行。

(责编：赵竹青、陈键)

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