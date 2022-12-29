孙 瑜

原标题：弘扬科学家精神 汇聚澳门科创力量

12月28日上午，一份签订于1999年的合同书吸引了“百年中国科学家主题展”参观者的目光。甲方是我国著名的核动力专家彭士禄，乙方是他的孙女彭瑶。为了让已退休却仍工作至深夜的彭士禄“早点下班”，彭瑶和他签订合同：“如一周内都准时回家，奖励啤酒2缶或一瓶。”

作为“时代精神耀濠江”系列活动的重点内容，百年中国科学家主题展通过310余张图片、近百件套实物，讲述了160余位科学家的感人故事。系列活动还包括以国家科技成就为切入点的“二十大精神宣讲报告会”和“共和国的脊梁”科学家主题剧目进校园活动。活动集中展示内地和澳门科技工作者踔厉奋发、勇攀高峰的创新自信和非凡成就，激发广大澳门市民，特别是澳门青少年的民族自豪感和自信心，以深化澳门与内地科技交流合作，促进大湾区科技创新发展。

28日上午，百年中国科学家主题展开幕式在位于澳门的中国与葡语国家商贸合作服务平台综合体举行。中国科协分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓在开幕式上说，希望以本次活动为契机，在澳门社会进一步弘扬科学家精神，普及科学知识，激发创新热情，汇聚起融入国家发展大局和大湾区科创高地建设的磅礴力量，努力将“爱国、创新”打造成新时代“一国两制”澳门实践的靓丽名片。

据了解，该主题展通过展示科学家使用过的物品、书信等实物，展现“两弹一星”精神、西迁精神、载人航天精神、探月精神等，立体呈现百年来中国科学家投身科学事业的感人故事。展览有三个特点：开辟专区全方位展示嫦娥五号探月成就，设置澳门科技事业发展与成就专区以体现澳门科技成就，展品注重与青少年互动。展览将于2022年12月29日至2023年1月7日向澳门公众开放。

28日下午，中国工程院院士、中国交通建设股份有限公司总工程师林鸣来到澳门天文馆，以“科教兴国推动中国建造”为主题，向澳门当地学生、澳门青年科技工作者以及科技企业代表进行二十大精神宣讲。

林鸣是港珠澳大桥岛隧工程项目总工程师。他指出，港珠澳大桥既是“科教兴国”实践的成果，也是“科教兴国”实践的结晶。港珠澳大桥的建造，标志着一座世界一流水平的跨海大桥的建成，创造了白海豚不搬家的奇迹，还一举实现了我国跨海沉管隧道的领先性突破。他对现场同学提出了殷切希望——面向未来，拥有更为精深的专业能力，能够带来独特优势；注重学习和研究管理，培养系统思维能力，有助于做出杰出的成就；培养学习能力，做好终身学习的准备，就能拥有未来。

28日晚，上海交通大学原创话剧《钱学森》在澳门大学精彩亮相。这是“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”首次澳门巡演，也是《钱学森》话剧团首次走出内地。话剧生动演绎了科学大师钱学森的人生经历，鲜活展现了钱学森的爱国之心、求真之志、奉献之情、创新之魂。据悉，上海交通大学还与主办方携手策划了“爱国知识分子的杰出典范——钱学森生平事迹展”，配合话剧演出在澳门大学展出。

“时代精神耀濠江”系列活动由澳门特别行政区政府、中央驻澳门特别行政区联络办公室、中国科学技术协会、国家航天局、中国航天科技集团联合主办。

(责编：赵竹青、陈键)

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