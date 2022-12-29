原标题：新超薄设备可能彻底改变Ⅰ型糖尿病疗法

科美国休斯敦卫理公会医院发明的一种只有硬币四分之一大小的设备可能会彻底改变Ⅰ型糖尿病的治疗过程。研究人员在26日出版的《自然·通讯》杂志上发表报告称，他们将胰岛细胞和免疫疗法直接送入被称为NICHE的3D打印设备。该疗法在动物模型中恢复了正常的血糖水平，消除了Ⅰ型糖尿病症状超过150天，同时通过仅在移植的胰岛细胞所在位置使用免疫抑制药物避免了抗排斥治疗的严重副作用。

Ⅰ型糖尿病由自身免疫反应引起，这种反应破坏了胰腺中制造胰岛素的细胞。每日注射胰岛素是最常规的治疗方法，但严格控制血糖水平对患者来说仍具挑战性。此外，在更严重的情况下，患者可能需要胰腺和肾脏移植，或者接受胰岛细胞移植。

这些移植可改善患者的症状。然而，与所有器官移植一样，最大的挑战之一是患者需要在余生中使用免疫抑制药物，以避免移植排斥反应。终身免疫抑制可能会导致患者容易感染，并增加患癌风险。

NICHE是一个放置在皮肤下的扁平设备，由一个用于胰岛的细胞库和用于局部免疫抑制治疗的药物库组成。它是第一个将直接血管化和局部免疫抑制结合到单个可植入设备中的平台，用于同种异体胰岛移植和Ⅰ型糖尿病长期治疗。直接血管化是维持移植胰岛细胞活性所需的营养物质和氧气的基础。

研究结果表明，细胞移植的局部免疫抑制是有效的。这种设备可能会改变患者管理的模式，并可能对治疗效果和患者生活质量的改善产生巨大影响。

NICHE包括根据需要重新灌装药物的端口。研究人员每28天重新填充一次药物储存库，这与临床上可用于偏头痛预防或艾滋病治疗的其他长效药物相当。

研究团队正努力扩大临床部署的NICHE技术，未来可能只需要每6个月重新填充一次药物，这将方便患者长期使用。此外，药物配方或浓度的变化可能会将充填间隔延长到每年一次，这与常规的就医频率保持一致。（实习记者张佳欣）

(责编：赵竹青、陈键)

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