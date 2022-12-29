人民网北京12月29日电 （记者车柯蒙）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，零跑汽车创始人、董事长朱江明表示，智能化是未来汽车的发展方向，技术密集型企业是汽车未来发展趋势，将技术掌握在自己手中更是中国汽车企业的“护城河”。

“当前，中国汽车市场正快速向新能源方向转型，新能源市场的增长已经超出了业界预期，这一过程中，中国品牌积极作为。在行业转型过程中，新能源相关产业链的权重不断提升，三电技术、智能座舱、自动驾驶技术变成了评价车辆的重要标准，而中国已经拥有较强的新能源汽车产业链。”朱江明表示。

据朱江明介绍，零跑汽车坚持“全域自研”+垂直整合”，实现所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造。与此同时，通过简化供应链，使生产流程能够降低采购成本、保证供应链稳定并实现严格的质量控制。

当前，以大数据、云计算、人工智能为代表的数字技术发展正在推动各行各业的数字化转型，汽车行业作为我国国民经济的支柱产业，数字化转型具有必要性和紧迫性。朱江明表示，数字化为汽车行业带来的机遇包括优化企业全价值链路、重新打造产品服务矩阵以及用户体系的建设等方面。模式的变化离不开底层技术支撑，包括三电技术、芯片、算法以及开放的平台等。从生态共赢的角度出发，各方需跨界融入到汽车行业中，共同打造数字化业务模式。

“未来几年，数字化时代真正到来，汽车的安全、舒适、智能将达到崭新的高度，为人们创造出更加美好的生活。”朱江明说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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