人民网北京12月29日电 （记者车柯蒙）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，趣丸科技副总裁、总编辑任少峰表示，要以技术普惠为目标，让技术创新成果更好地服务教育、医疗、政府服务等实体经济场景，助力实体经济全面升级，让各行各业都能找到“第二条增长曲线”，创造出更大的社会价值。

任少峰介绍说，当前，中国已经成为全球最大的数字游戏市场，作为一个与数字经济相伴相生的产业，科技始终是推动游戏转型与创新的原动力之一。游戏技术不仅推动了5G、云计算、人工智能等先进技术的应用与发展，更在数字文保、工业仿真、智慧城市、影视创作等领域中发挥着重要作用。

“例如从游戏中走出来的虚拟数字人技术，被快速运用到我们工作、生活等场景中，帮助我们更高效地工作，突破时间和空间的限制。”任少峰表示，目前，趣丸科技已初步建成高自然度虚拟数字人生成技术平台，可以在10秒左右，通过单张或几张照片生成面部相似度达到90%以上的高自然度虚拟数字人。相较于传统的数字人生成技术，耗费时间短、成本低，大大降低了普通用户使用数字人的技术门槛和经济负担。

同时，任少峰认为，要通过创新驱动服务业生态进一步完善：首先，坚持核心技术自主创新。要加快全球数字技术基础前沿领域和关键核心技术的研发，以技术创新推动产品创新、应用创新、服务创新，加速培育新业态新模式、激发新动能；其次，加强数字创新人才培养。除了高端领军人才建设，也要注重技能型人才培养，进一步健全数字化人才供给结构，推动经济健康高质量发展。

“未来，趣丸科技将通过持续技术创新，践行技术普惠，为促进数字经济和实体经济深度融合，释放数字经济对传统经济的放大、叠加、倍增作用，让更多人享受到科技进步、时代发展红利，过上更加美好的生活。”任少峰表示。

(责编：郭思邈、吕骞)

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