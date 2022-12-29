人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

2021年我国产出卓越科技论文48万篇

2022年12月29日17:17 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京12月29日电（记者温竞华）中国科学技术信息研究所29日发布的《2022年中国卓越科技论文报告》显示，2021年，中国卓越科技论文共计48.05万篇，比2020年增加了1.67万篇。其中，卓越国际科技论文21.13万篇；卓越国内科技论文26.92万篇，同比增长了8.6%。

　　“中国卓越科技论文总体产出持续增长，更多发表在国内重要科技期刊上的论文入选卓越科技论文。”中国科学技术信息研究所所长赵志耘在报告发布会上说。

　　从学科分布上看，2021年分布在医学领域的卓越科技论文数量较多。卓越科技论文数量达到2万篇以上的学科有临床医学，化学，环境科学，电子、通信与自动控制，计算技术，生物学，农学和地学等8个学科。

　　从地区分布上看，2021年我国31个省份都发表了卓越论文。其中北京的卓越科技论文数量最多，达到7.8万篇以上。卓越科技论文数量达2万篇以上的地区还有江苏、上海、广东、湖北、陕西、山东、浙江和四川。

　　中国卓越科技论文由中国科研人员发表在国际、国内的论文共同组成。国际部分选取各学科领域内被引次数超过均值的论文；国内部分选取近5年在中国科技论文与引文数据库（CSTPCD）中发表在中国科技核心期刊，且论文“累计被引用时序指标”超越本学科期望值的高影响力论文。

　　中国科学技术信息研究所从2016年开始发布中国卓越科技论文报告，旨在引导科技管理部门和科研人员从关注论文数量向重视论文质量和影响转变，考量中国当前科技发展趋势及水平，既鼓励科研人员发表国际高水平论文，也重视发表在我国国内期刊的优秀论文。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
事关退烧药、抗原、血氧仪供应！工信部回应热点
　　人民网北京12月29日电 （记者申佳平）12月29日，工业和信息化部召开“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会，对于当前群众关心的退烧药、抗原检测试剂、疫苗、血氧仪等药品及重点医疗物资生产供应情况，一一作出回应。 布洛芬和对乙酰氨基酚日产量1.9亿片 较12月初提升超4倍 “解决正常用药是当前医疗物资保供的重中之重。…
《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究》蓝皮书发布
　　人民网北京12月29日电 （记者王震）由人民网主办的2022人民财经高峰论坛12月29日下午在北京举行。论坛上，人民网股份有限公司党委委员、副总编辑孙海峰发布了《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部