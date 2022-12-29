新华社北京12月29日电（记者温竞华）中国科学技术信息研究所29日发布的《2022年中国卓越科技论文报告》显示，2021年，中国卓越科技论文共计48.05万篇，比2020年增加了1.67万篇。其中，卓越国际科技论文21.13万篇；卓越国内科技论文26.92万篇，同比增长了8.6%。

“中国卓越科技论文总体产出持续增长，更多发表在国内重要科技期刊上的论文入选卓越科技论文。”中国科学技术信息研究所所长赵志耘在报告发布会上说。

从学科分布上看，2021年分布在医学领域的卓越科技论文数量较多。卓越科技论文数量达到2万篇以上的学科有临床医学，化学，环境科学，电子、通信与自动控制，计算技术，生物学，农学和地学等8个学科。

从地区分布上看，2021年我国31个省份都发表了卓越论文。其中北京的卓越科技论文数量最多，达到7.8万篇以上。卓越科技论文数量达2万篇以上的地区还有江苏、上海、广东、湖北、陕西、山东、浙江和四川。

中国卓越科技论文由中国科研人员发表在国际、国内的论文共同组成。国际部分选取各学科领域内被引次数超过均值的论文；国内部分选取近5年在中国科技论文与引文数据库（CSTPCD）中发表在中国科技核心期刊，且论文“累计被引用时序指标”超越本学科期望值的高影响力论文。

中国科学技术信息研究所从2016年开始发布中国卓越科技论文报告，旨在引导科技管理部门和科研人员从关注论文数量向重视论文质量和影响转变，考量中国当前科技发展趋势及水平，既鼓励科研人员发表国际高水平论文，也重视发表在我国国内期刊的优秀论文。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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