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小糊涂仙梁国杰：数字化浪潮引领白酒行业传承创新发展

2022年12月29日17:23 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者任妍）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，小糊涂仙酒业集团董事、副总裁梁国杰表示，白酒行业作为中国特有的传统产业，一直注重在传承中创新，在创新中发展，在发展不断精进，尤其是不断推进酿造技艺的传承和创新。当前，白酒行业正在逐步进入全面数字化、智能化发展的新阶段。

梁国杰介绍说，近年来，围绕白酒酿造技艺的传承和创新，白酒行业正持续加大学术、技术上的研究和实践。与此同时，随着技术与市场相结合，也让传统酿造技艺与现代酿酒技术的结合越来越紧密。在科技体制上，涵盖了产、学、研、监的科技创新模式也逐步成熟。在这些因素的共同作用下，中国白酒行业酿造水平、产品品质实现了很多突破。

“从行业发展的角度来看，酿造技艺的不断提升，推动了中国白酒行业升级，特别是推动高质量发展的行业竞争新格局加速形成，次高端、高端市场不断扩容，具备高品质优势的白酒品牌的竞争力不断增强。”梁国杰说。

随着数字技术的高速发展，白酒如何实现数字化、年轻化转型及可持续的长期发展成为白酒行业需要直面的课题。梁国杰表示，如今，白酒行业也正在逐步进入全面数字化、智能化发展的新阶段。尤其是第二产业，数字经济和实体经济的深度融合，推动了第二产业数字化，催生了很多数字化应用的新产业、新业态、新场景。

梁国杰介绍称，对于企业来说，第二产业的数字化潜力是巨大的，数字化转型的进程是长期动态发展的。以小糊涂仙为例，为了加速产业创新、科技升级的进程，企业推动了一系列“数字+”举措，包括业务数字化、数字化新零售，构建适合数字化发展的IT系统和IT架构等，从不同维度夯实小糊涂仙的数字化基础。在未来，数字化将会继续赋能企业发展，率先实现数字化多技术融合的企业将获得更多的先发优势。

(责编：郭思邈、吕骞)
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