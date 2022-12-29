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水滴沈鹏：科技助力商业保险发展 以创新实现高质量发展

2022年12月29日17:26 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者任妍）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，水滴公司创始人、董事长兼CEO沈鹏表示，作为经济“助推器”和社会“稳定器”，保险业的高质量发展，不仅关系到国民经济良性循环，同时关系着人民群众日益增长的养老、健康等保障需求。近年来，商业保险也在通过科技来推动生产力和生产效率提高，通过创新实现高质量发展。

“我国的商业保险覆盖率近年来有了很大提高，但仍然有非常大的提升空间。”沈鹏表示，一方面，供给和需求存在错位，人民群众对于普惠性质的商业保险有非常强的需求，这就要求从业者，产品供给要注重普惠性，要服务于更广阔的群体；另一方面，我国幅员辽阔，对于商业保险的销售和服务是一种挑战，尤其是传统的线下模式，很难给客户提供高质量服务，开展保险意识教育、保险知识普及难度也很大。

沈鹏认为，要实现商业保险的高质量发展，最根本是坚持“以客户为中心”的发展思想和经营理念，从客户立场和客户利益出发，构建高质量的产品供给体系，打造高质量的综合服务体系。通过更多、更具性价比的普惠保险产品，让更多人民群众能够受益于商业保险，通过更优质、更全面的服务来提升人民群众对商业保险的获得感，从而建立起对商业保险的信任，推动行业良性循环，实现高质量发展。

“大数据、人工智能等前沿技术的发展给行业带来了新的发展机遇。数字化对于保险业而言，不仅催生出了新的场景，更有可能重塑保险行业生态。”沈鹏说。

展望未来，沈鹏表示，数字化是中国经济进一步实现高质量发展的关键，数字化会持续与实体经济融合，在这个过程中会出现很多新机遇。以保险保障和医疗健康行业为例，未来保险和医疗服务、健康管理的融合会不断深入，商业保险会更好地融入多层次医疗保障体系的大循环，与健康管理产生更多联动，一起为用户提供更全面、更有性价比的保障。

(责编：郭思邈、吕骞)
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