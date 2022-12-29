人民网北京12月29日电 （记者任妍）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，工信部信息通信经济专家委员会委员 、浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林表示，数字经济是企业转型升级的捷径，也是技术创新突破的重要方式，我国在数字经济层面具有规模优势、技术优势，数字经济能够驱动创新，是中国实现创新发展的主要方式和手段。

盘和林表示，数字经济在创新驱动方面存在显著优势，主要体现在以下四个方面：

一是数字经济是产生创新的捷径。对于企业而言，数字技术融合的创新成本较低，尤其是数据要素为驱动的大数据应用和人工智能应用。对于部分传统企业而言，在技术创新方面很难找到突破口，但通过数字技术，这些企业就能够迅速找到出口，实现转型升级。

二是数字经济能够驱动“技术创新”的发展。传统的技术创新往往难度大，成本高，周期长，但很多技术通过数字技术的加持，通过和数据要素结合，创新效率大幅度提高，所以，数字经济也是驱动“技术创新”的重要力量。

三是我国数字经济上具备规模优势。我国数字经济规模占GDP的四成，且规模居于全球第二。数字经济的广泛应用打造了我国发展数字产业的坚实基础。

四是数字经济缔造了很多创新应用需求。数字经济中大多数内容都和老百姓需求息息相关。

“当前，面向老百姓衣食住行的创新越来越多，新场景，新应用越来越丰富，尤其是数字技术和衣食住行结合缔造了很多新方式、新场景，数字中国极大地改变了人们的生活，提高了人们的生活品质和工作效率，与此同时，这些创新也推动了我国经济的高质量发展。”盘和林表示。

谈及数字化发展的前景，盘和林认为，无论是产品创新、技术创新、应用创新、模式创新、业态创新，数字化都是中国经济发展的必经之路，也是推动中国经济发展的重要力量。未来，在数字经济的赋能下，会有更多日新月异的创新场景出现，在提高人们生活便利性的同时，也能激活新经济、带动新业态。

(责编：郭思邈、吕骞)

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