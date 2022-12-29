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何建华：创新驱动数字经济高质量发展 助力美好生活

2022年12月29日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （记者任妍）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

在以“创新引领打造美好生活‘新场景’”为主题的圆桌论坛上，上海社会科学院研究员、原副院长何建华表示，数字经济的崛起与繁荣，赋予了经济社会发展“新领域、新赛道”和“新动能、新优势”，正在成为引领中国经济增长和社会发展的重要力量，是推动高质量发展的新引擎，创造人民美好生活的新动力。

何建华认为，创新驱动是实现高质量发展、创造美好生活的必由之路；创新驱动的主体与客体都源自于“群众敢首创”；同时，创造美好生活的关键在于坚持“三个第一”，即“科技是第一生产力”“人才是第一资源”“创新是第一动力”。

“在坚持‘三个第一’方面，企业是主体，应当营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。不仅要着力造就拔尖创新人才，也要注重培养各类创新型高技能技术工人，做实做优做强经济发展的基本盘。”何建华表示。

谈及数字经济对于加快实施创新驱动发展战略的助力作用时，何建华认为，数字经济助力创新驱动发展战略的落地落实，体现在经济社会发展的多方面：

一是以数字经济引领产业发展，助力建设现代化产业体系，不断培育出新产业、新业态和新模式；二是数字经济与实体经济深度融合，尤其是发展快速的工业互联网基础上的智能制造，打造具有国际竞争力的数字产业集群，推动我国从制造大国走向制造强国；三是数字经济通过优化供需、绿色集约、互联互通的“东数西算”合理布局，赋能区域协调发展；四是数字化治理融合了高效能治理与人性化服务，为治理现代化提供实现路径，也给老百姓带来具有体验性的获得感；五是数字经济的共享平台，创造了新职业形态，为自我聘用的就业拓展了空间；六是数字经济的普及惠及了百姓日常生活，培育了全民数字消费习惯，促进了消费升级等。

展望2023年，何建华表示，当今世界格局错综复杂，人类要走出存量博弈的困境，关键在于科技创新开拓新的增量空间，数字化发展会给未来的美好生活带来更多想象空间。

(责编：郭思邈、吕骞)
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