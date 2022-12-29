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优必选谭旻：科技企业要关注民生需求 助力美好生活

2022年12月29日17:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月29日电 （焦磊）今日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。优必选科技首席品牌官谭旻在主旨发言中表示，要抓住以人工智能、机器人为核心的新一轮科技革命和产业变革的机遇，积极推进核心科技攻关和应用落地，力争在第四次工业革命的浪潮中占领先机。科技企业在实施有效的科技创新时，也要瞄准现实的民生需求，不断满足人们对美好生活的向往，这样才能产生真正的长期价值。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议部署洞察经济发展规律、把握时代发展大势、探讨未来发展前景。

当前，随着全球新一轮科技革命和产业变革突飞猛进，新一代信息通信、生物、新材料、新能源等技术不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。

“中国拥有良好的智能机器人产业基础和应用环境，经过多年的发展积累了丰富的人才和资源，要抓住这个新生行业的机遇，创造新的产业机会。”谭旻表示，优必选科技创业十年以来，持续发力人工智能和人形机器人关键核心技术，布局了3000多项技术专利，助力了我国人工智能机器人产业的发展，在人工智能算法和人形机器人本体技术上都取得了重大突破。

据介绍，优必选科技打造的能够量产交付的人形机器人，不仅在迪拜世博会中国馆提供了长达6个月的高强度、高稳定的接待导览服务，创造了大型人形机器人商业化落地应用的新纪录，还在近期成功出口到沙特新未来城项目。

“中国拥有全世界最庞大的应用场景，这也是中国智能机器人产业发展的巨大优势。智能机器人的黄金十年已然开启，未来还要看中国。”谭旻表示，优必选在产品更新换代、功能完善上始终保持着创新和先发优势，力争成为原创技术的“发源地”和现代产业链的“关键点”。

谭旻介绍，优必选科技以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，布局了人工智能教育、康养、物流等领域，提供有助于提升人类生活水平的产品和服务，发挥科技的长期社会价值。

(责编：郭思邈、吕骞)
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